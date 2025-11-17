Авторизация

Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T

Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T

 

Підписана між Україною та Францією 17 листопада домовленість передбачає надання Україні у майбутньому 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T.

Про це у понеділок повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції з французьким колегою Емманюелем Макроном.

Раніше стало відомо, що у Парижі було підписано декларацію про наміри щодо співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання.

Зеленський деталізував, що ця домовленість означає постачання 8 систем ППО SAMP-T.

"Україна зможе отримати 100 літаків Rafale F-4, дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони SAMP-T, по 6 пускових. Це для когось технічні деталі, але для нас це важливо. Кожна пускова, все це - це захист кожного життя", - розповів Зеленський.

Президент додав, що Україна працює над новим поколінням ППО SAMP-T, який дасть можливість знищувати ворожу балістику. Дати постачання президент наразі не розкрив.

"І нове покоління - це дуже серйозний рівень. Ви знаєте, що ми працюємо з Patriot проти балістики. Це новий рівень SAMP-T - це проти балістики ворога. І я не можу казати вам про дати постачання цього продукту, який для нас дуже важливий", - сказав Зеленський.
За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: Франція
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0670
  0,0247
 0,06
EUR
 1
 48,7872
  0,1963
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6940  0,01 0,02 42,2570  0,00 0,00
EUR 48,5947  0,00 0,00 49,1917  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,07 0,18 42,1100  0,08 0,18
EUR 48,7600  0,06 0,12 48,7900  0,07 0,14

