В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну

Повідомлення про те, що секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустем Умєров нібито відмовився повертатися в Україну не відповідає дійсності, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело в Офісі президента.

"Це фейк", - сказав співрозмовник агентства у понеділок.

В Центрі протидії дезінформації при РНБО України також повідомили, що повідомлення щодо Умєрова недостовірне. "Протягом останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що Секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності. Секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні", - повідомляється в телеграм-каналі ЦПД.

Повідомляється, що станом на сьогодні секретар РНБО працює у США, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України.

"Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики. Просимо громадян та медіа не поширювати неперевірені повідомлення, які вводять суспільство в оману та працюють в інтересах інформаційних операцій проти України", - додали в ЦПД.

Раніше видання Clash Report повідомило, що Умєров нібито відмовився повертатися до України, і нібито особисто повідомив президента України Володимира Зеленського про своє рішення.

Як повідомлялося, 11 листопада Умєров повідомив про початок робочої поїздки в Туреччину та Близький Схід для розблокування процесу обмінів полоненими в рамках вже раніше досягнутих домовленостей.