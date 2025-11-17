Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну

 

Повідомлення про те, що секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустем Умєров нібито відмовився повертатися в Україну не відповідає дійсності, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" поінформоване джерело в Офісі президента.

"Це фейк", - сказав співрозмовник агентства у понеділок.

В Центрі протидії дезінформації при РНБО України також повідомили, що повідомлення щодо Умєрова недостовірне. "Протягом останніх днів у мережі поширюються твердження про те, що Секретар РНБО України Рустем Умєров нібито виїхав з країни та відмовляється повертатися в Україну. Ця інформація не відповідає дійсності. Секретар РНБО перебуває у запланованому офіційному відрядженні", - повідомляється в телеграм-каналі ЦПД.

Повідомляється, що станом на сьогодні секретар РНБО працює у США, де проводить низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки України.

"Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики. Просимо громадян та медіа не поширювати неперевірені повідомлення, які вводять суспільство в оману та працюють в інтересах інформаційних операцій проти України", - додали в ЦПД.

Раніше видання Clash Report повідомило, що Умєров нібито відмовився повертатися до України, і нібито особисто повідомив президента України Володимира Зеленського про своє рішення.

Як повідомлялося, 11 листопада Умєров повідомив про початок робочої поїздки в Туреччину та Близький Схід для розблокування процесу обмінів полоненими в рамках вже раніше досягнутих домовленостей.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0670
  0,0247
 0,06
EUR
 1
 48,7872
  0,1963
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6940  0,01 0,02 42,2570  0,00 0,00
EUR 48,5947  0,00 0,00 49,1917  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,07 0,18 42,1100  0,08 0,18
EUR 48,7600  0,06 0,12 48,7900  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес