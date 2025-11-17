Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale

Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale для оснащення своєї армії, про що український президент Володимир Зеленський повідомив телеканалу LCI одразу після підписання угоди на авіабазі Віллакубле.

Інших подробиць він не навів.

Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон сьогодні підписали декларацію про наміри щодо придбання Україною оборонного обладнання. За даними медіа, угода передбачає постачання засобів протиповітряної оборони, військових літаків та ракет. Зокрема, як повідомляється, у документі йдеться про надання багатоцільових винищувачів Rafale, а також, ймовірно, про більшу кількість систем ППО SAMP/T для України.

Напередодні Зеленський у вечірньому зверненні анонсував «історичну угоду» із Францією. За його словами, це буде значне посилення бойової авіації та українських оборонних спроможностей.
За матеріалами: www.radiosvoboda.org
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0670
  0,0247
 0,06
EUR
 1
 48,7872
  0,1963
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6940  0,01 0,02 42,2570  0,00 0,00
EUR 48,5947  0,00 0,00 49,1917  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,07 0,18 42,1100  0,08 0,18
EUR 48,7600  0,06 0,12 48,7900  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес