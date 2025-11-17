Фінансові новини
- |
- 17.11.25
- |
- 18:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський та Макрон підписали декларацію щодо посилення оборони України
12:37 17.11.2025 |
Президент Володимир Зеленський та його французький візаві Емманюель Макрон підписали у Франції деклараці про наміри щодо посилення обороноздатності України.
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на трансляцію церемонії підписання.
У понеділок, 17 листопада, коли Зеленський перебуває із візитом у Франції, він та Макрон підписали декларацію про наміри щодо "співробітництва у сфері придбання Україною оборонного обладнання".
Наразі додаткові деталі відсутні.
За матеріалами:
Економічна правда
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
|Зеленський та Макрон підписали декларацію щодо посилення оборони України
|Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новокуйбишевського НПЗ у РФ у неділю, 16 листопада
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Запущено серійне виробництво українських дронів-перехоплювачів «шахедів» Octopus
|Кабмін виділив 1,6 мільярда на «Нацкешбек» за рахунок підтримки постраждалих від війни громад
|Зеленський виключив зі складу РНБО міністрів Галущенка та Гринчук після викриття корупції в енергетиці
|У Франції анонсували візит Зеленського 17 листопада
|Росія призупинила експорт нафти у порту Новоросійськ після атаки дронів
|Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях - ПС ЗСУ
Бізнес
|AMD представила Ryzen 5 7500X3D — найвигідніший ігровий процесор з 3D V-Cache на платформі AM5
|GM просить постачальників автозапчастин відмовитися від комплектуючих з Китаю, - Reuters
|Дослідження The Washington Post: ChatGPT каже «так» у 10 разів частіше за «ні»
|OpenAI представила GPT-5.1: розгалуження на дві гілки для кращого спілкування або складних завдань
|Експерти не вірять у швидке досягнення суперінтелекту, про який говорять техлідери
|FT: Єврокомісія проведе нове розслідування щодо Google. Воно стосується новинних сайтів
|Google подала до суду на китайського розробника, причетного до шахрайства на $1 млрд у 121 країні