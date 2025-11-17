Фінансові новини
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новокуйбишевського НПЗ у РФ у неділю, 16 листопада
08:23 17.11.2025
Сили оборони України уразили потужності Новокуйбишевського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ, заявили в Генеральному штабі ЗСУ у неділю, 16 листопада, фактично підтвердивши інформацію про атаку, раніше поширювану Telegram-каналами.
"В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, підрозділи Сил оборони України уразили потужності Новокуйбишевського НПЗ у Самарській області РФ", - йдеться у заяві.
У Генштабі уточнили, що щорічний об'єм переробки нафти цим заводом становить 8,8 мільйона тонн, а підприємство виробляє понад 20 різновидів товарної продукції. Крім того, за даними Генштабу, НПЗ задіяний у забезпеченні російської армії - є "одним з основних виробників пального найвищого сорту для реактивних двигунів".
На НПЗ зафіксовано вибухи та пожежу.
Уражено склад БпЛА "Рубікону"
Окрім того, уражено базу зберігання БпЛА російського підрозділу "Рубікон" та перекачувальну станцію пально-мастильних матеріалів на тимчасово окупованій території Донецької області.
Генштаб також уточнив результати удару по Рязанському НПЗ 15 листопада - пошкоджено установки переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-4 та ЕЛОУ-АВТ-6, резервуар з нафтопродуктами та естакаду трубопроводів.
"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення російської федерації припинити збройну агресію проти України", - наголосили в Генштабі ЗСУ.
Крім того, пресслужба Генштабу ЗСУ оприлюднила відео з пуском засобів ураження типу "Барс" з невідомої локації.
