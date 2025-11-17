Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського НПЗ у РФ у ніч проти 15 листопада

 

Сили оборони завдали ударів по кількох російських військових цілях. Зокрема, уражено НПЗ у Рязанській області, на об'єкті зафіксовані вибухи та пожежа, повідомили у Генштабі ЗСУ у суботу, 15 листопада.

За даними Генштабу, Рязанський НПЗ - один із ключових виробників авіаційного гасу ТС-1, який використовують повітряно-космічні сили окупантів. Підприємство також виготовляє бензини А-92/95/98/100, дизельне пальне та скраплені гази. На території НПЗ зафіксовано серію вибухів і масштабну пожежу.

Також українські підрозділи знищили радіолокаційну станцію Небо-У на тимчасово окупованій території Криму, вдарили по військовому ешелону в районі окупованого Токмака Запорізької області та уразили місця зосередження живої сили РФ поблизу Вовчанська на тимчасово окупованій території Харківської області.

У Генштабі зазначили, що деталі результатів ураження цілей уточнюються.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Рязанського НПЗ у РФ у ніч проти 15 листопада

 

Раніше російські Telegram-канали писали, що дрони у ніч проти 15 листопада атакували Рязань. Місцеві жителі заявляли про удар по нафтопереробному заводу.

Моніторинговий канал Exilenova+ писав, що біля заводу чули приблизно десять вибухів.

Міноборони країни-агресора відзвітувало, що російська ППО за ніч нібито «перехопила» 64 дрони, 25 з них - над Рязанською областю.

Рязанський нафтопереробний завод, який належить компанії Роснефть, є одним із найбільших у центральній частині Росії. Підприємство щороку може переробляти понад 17 мільйонів тонн нафти та забезпечує паливом російські війська і їхню логістику.
За матеріалами: NV.ua
Ключові теги: Росія
 

