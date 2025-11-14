Кабмін виділив 1,6 мільярда на «Нацкешбек» за рахунок підтримки постраждалих від війни громад

Кабінет Міністрів додатково виділив понад 1,6 мільярда гривень з Резервного фонду держбюджету на виплати за ініційованою президентом Володимиром Зеленським державною програмою "Національний кешбек".

Відповідна постанова №1449 від 13 листопада оприлюднена на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.

Документом внесені зміни до постанови №652 від 4 червня, якою уряд виділив 2,33 мільярда гривень з Резервного фонду на виплати за програмою "Нацкешбеку".

Зокрема, нині Кабмін збільшив суму виділених на кешбек бюджетних коштів на 1,64 мільярда гривень - до 4,08 млрд грн.

При цьому Кабмін своїм розпорядженням №1217-р від 10 листопада передав до Резервного фонду 1,49 мільярда гривень коштів, які призначалися на виплату додаткових дотацій місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ.

Як повідомлялося, раніше українці почали скаржитися на затримку виплат за програмою "Національний кешбек". За даними джерел видання ЕП в уряді, виплати затримали, бо у Резервному фонді закінчилися кошти.

Офіційно в уряді затримку виплат за програмою пояснювали технічними процесами. Втім, голова Мінекономіки Олексій Соболев визнавав, що фактична кількість учасників програми "Національний кешбек" перевищила початково прогнозовану.

11 листопада у Мінекономіки пообіцяли, що найближчими днями учасникам програми вплатять 509 млн грн кешбеку за серпень. Це рекордна сума місячної компенсації від початку дії програми. Всього за 2025 рік в межах програми "Національний кешбек" покупцям вже виплачено близько 4 млрд грн кешбеку.

На початку червня Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за програмою "Національний кешбек". Ще 1,6 млрд грн на фінансування цієї програми уряд виділив у лютому.

Нагадаємо, програма "Національний кешбек" стартувала у тестовому режимі 2 вересня 2024 року, офіційний запуск відбувся 11 жовтня 2024 року. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також кошти можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.