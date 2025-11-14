Авторизация

У Франції анонсували візит Зеленського 17 листопада

 

Наступного тижня президент Франції Емманюель Макрон прийме візит українського лідера Володимира Зеленського у Парижі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Єлисейський палац, пише "Європейська правда".

У понеділок, 17 листопада, Зеленський прибуде із візитом до Франції. Під час візиту Макрон підтвердить довгострокову підтримку Францією безпеки України.

Під час зустрічі лідери двох країн також обговорять питання двостороннього співробітництва в таких сферах, як енергетика, економіка та оборона.

Напередодні писали, що Зеленський відвідає Афіни в неділю, 16 листопада.

Наприкінці жовтня Макрон під час засідання лідерів "коаліції рішучих" сказав, що Франція надасть Україні допомогу у сфері протиповітряної оборони.
Ключові теги: Франція
 

