- 14.11.25
- 13:53
У Франції анонсували візит Зеленського 17 листопада
12:55 14.11.2025
Наступного тижня президент Франції Емманюель Макрон прийме візит українського лідера Володимира Зеленського у Парижі.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Єлисейський палац, пише "Європейська правда".
У понеділок, 17 листопада, Зеленський прибуде із візитом до Франції. Під час візиту Макрон підтвердить довгострокову підтримку Францією безпеки України.
Під час зустрічі лідери двох країн також обговорять питання двостороннього співробітництва в таких сферах, як енергетика, економіка та оборона.
Напередодні писали, що Зеленський відвідає Афіни в неділю, 16 листопада.
Наприкінці жовтня Макрон під час засідання лідерів "коаліції рішучих" сказав, що Франція надасть Україні допомогу у сфері протиповітряної оборони.
