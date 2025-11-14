Зеленський заявив про удар по рф «довгими Нептунами»: Наша відповідь на російський терор

Ракета «Нептун». Ілюстративне фото

Президент Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі українські військові завдали ударів по рф за допомогою далекобійних ракет «Нептун».

Про це він повідомив у соцмережах.

«Цієї ночі наші воїни успішно застосували „довгі нептуни" по визначених цілях на російській території, і це наша цілком справедлива відповідь на триваючий російський терор. Українські ракети фактично щомісяця дають більш відчутні й точні результати», - написав глава держави.

Президент також заявив, що цієї ночі під час масованого російського обстрілу спрацювали системи ППО Patriot та «ще деякі інші системи».

За словами Зеленського, уночі ППО знешкодила 14 російських ракет, а саме дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет.

«Ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО - системами, що здатні збивати балістику», - додав президент.