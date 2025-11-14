Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дрони атакували вночі Саратов: у районі НПЗ сталася пожежа

 

Російський Саратов уночі атакували дрони. Місцеві пабліки повідомили, що під ударом опинився НПЗ, хоча влада офіційно заявила про пошкодження "цивільної інфраструктури".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки в Telegram.

Кореспонденти росЗМІ та очевидці НП злили в мережу кадри атаки та її наслідків, на яких видно заграву, пожежу та дим.

"Зараз наші репортери фіксують пожежу після атаки в Саратові", - написали під відео в одному з пабліків.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін після 2:00 у своєму Telegram повідомив про загрозу БпЛА в регіоні, а вже після п'ятої ранку підтвердив атаку дронів. При цьому Бусаргін не повідомив, що саме потрапило під удар, але написав про "пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури".

Місцеві пабліки зі свого боку написали про атаку дронів на НПЗ, про цивільну інфраструктуру не йшлося. Також відомо, що на нафтопереробному заводі виникла пожежа.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9400  0,14 0,32 41,9700  0,13 0,32
EUR 48,7650  0,05 0,11 48,7900  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес