Фінансові новини
- |
- 14.11.25
- |
- 09:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дрони атакували вночі Саратов: у районі НПЗ сталася пожежа
09:10 14.11.2025 |
Російський Саратов уночі атакували дрони. Місцеві пабліки повідомили, що під ударом опинився НПЗ, хоча влада офіційно заявила про пошкодження "цивільної інфраструктури".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки в Telegram.
Кореспонденти росЗМІ та очевидці НП злили в мережу кадри атаки та її наслідків, на яких видно заграву, пожежу та дим.
"Зараз наші репортери фіксують пожежу після атаки в Саратові", - написали під відео в одному з пабліків.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін після 2:00 у своєму Telegram повідомив про загрозу БпЛА в регіоні, а вже після п'ятої ранку підтвердив атаку дронів. При цьому Бусаргін не повідомив, що саме потрапило під удар, але написав про "пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури".
Місцеві пабліки зі свого боку написали про атаку дронів на НПЗ, про цивільну інфраструктуру не йшлося. Також відомо, що на нафтопереробному заводі виникла пожежа.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Новоросійську потужні прильоти по нафтотерміналу і позиції С-300
|Операція «Мідас». ВАКС завершив обрання запобіжних заходів, усі затримані – в СІЗО
|«Євросолідарність» отримала підписні листи і починає збір підписів за відставку уряду – Артур Герасимов
|«Тисячу Зеленського» профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Кудрицький каже, що не дав Галущенку створити корупційні схеми в «Укренерго»
|РФ готується не до завершення війни, а до тривалого протистояння, і час на їхньому боці, застерігає Залужний
|ЄС перерахує Україні транш у майже 6 млрд євро
|Зеленський запровадив санкції проти Міндіча і Цукермана
|Кабмін та міністерства під час війни самі оцінюватимуть діяльність наглядових рад держкомпаній
|В Україні скоро розгорнуть першу «стіну дронів» для протидії російським безпілотникам
Бізнес
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
|Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро
|Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4
|Google попереджає: зростає кількість шпигунських програм під виглядом VPN
|Європа розслідує безпеку китайських електроавтобусів через загрозу віддаленого контролю
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone