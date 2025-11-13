Авторизация

Північні і балтійські країни виділяють 500 млн доларів на закупівлю озброєння для України у межах PURL – НАТО

 

Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція сьогодні оголосили про фінансування спільного пакету військового обладнання та боєприпасів на суму 500 мільйонів доларів США для України, що постачаються зі США в рамках ініціативи PURL. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

«Наші союзники з Північної Європи та Балтійської країн активізують фінансування ще одного пакету критично важливого військового обладнання для України. Це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці, і поставки через PURL надходять до України», - сказав генсекретар НАТО Марк Рютте.

Влітку цього року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List - Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

До програми вже долучилися 16 країн. За даними ОП, - це Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Словенія, Португалія, Іспанія.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

