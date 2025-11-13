Фінансові новини
- |
- 13.11.25
- |
- 15:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Північні і балтійські країни виділяють 500 млн доларів на закупівлю озброєння для України у межах PURL – НАТО
14:31 13.11.2025 |
Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія та Швеція сьогодні оголосили про фінансування спільного пакету військового обладнання та боєприпасів на суму 500 мільйонів доларів США для України, що постачаються зі США в рамках ініціативи PURL. Про це повідомляє пресслужба НАТО.
«Наші союзники з Північної Європи та Балтійської країн активізують фінансування ще одного пакету критично важливого військового обладнання для України. Це обладнання надзвичайно важливе, оскільки Україна вступає в зимові місяці, і поставки через PURL надходять до України», - сказав генсекретар НАТО Марк Рютте.
Влітку цього року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List - Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.
До програми вже долучилися 16 країн. За даними ОП, - це Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина, Канада, Естонія, Латвія, Литва, Ісландія, Фінляндія, Бельгія, Люксембург, Словенія, Португалія, Іспанія.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Північні і балтійські країни виділяють 500 млн доларів на закупівлю озброєння для України у межах PURL – НАТО
ТОП-НОВИНИ
|Кудрицький каже, що не дав Галущенку створити корупційні схеми в «Укренерго»
|РФ готується не до завершення війни, а до тривалого протистояння, і час на їхньому боці, застерігає Залужний
|ЄС перерахує Україні транш у майже 6 млрд євро
|Зеленський запровадив санкції проти Міндіча і Цукермана
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|В Україні скоро розгорнуть першу «стіну дронів» для протидії російським безпілотникам
|Рада розглядатиме питання звільнення Галущенка та Гринчук 18 листопада - депутат
|Гринчук написала заяву про звільнення з посади міністерки енергетики
|У Норвегії проти використання суверенного фонду для гарантій кредиту ЄС для України
|Зеленський телефонував Галущенку після повідомлення від Міндіча – плівки НАБУ
|Галущенка відсторонили від посади міністра
Бізнес
|Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4
|Google попереджає: зростає кількість шпигунських програм під виглядом VPN
|Європа розслідує безпеку китайських електроавтобусів через загрозу віддаленого контролю
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ