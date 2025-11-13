РФ готується не до завершення війни, а до тривалого протистояння, і час на їхньому боці, застерігає Залужний

Керівництво держави-агресора планує продовжувати війну з Україною довго, щоб досягти своїх цілей, і це в довгостроковій перспективі несе значні ризики для України, застерігає посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний, який у 2021-2024 рр. був головнокомандувачем Збройних сил України.

"Росія не готується до завершення війни, навпаки - вона готується до тривалого протистояння. Втомлена Україна, розділений Захід і стримані Сполучені Штати свідчать про те, що час на боці росіян. Без значного зовнішнього тиску чи внутрішніх потрясінь керівництво Росії, швидше за все, продовжуватиме війну довго, адаптуючись, маневруючи та приймаючи втрати, щоб досягти цілей, які залишаються незмінними. Прихильність Путіна до війни не є прагматичною, вона ідеологічна і пов'язана також з виживанням самого режиму", - написав Залужний у Facebook в четвер за підсумками дискусії в Eastern Flank Institute про еволюцію війни та перспективи європейської безпеки.

За його словами, зараз ведеться війна на виснаження і вона хоч і завадила РФ досягти своїх цілей, "але в довгостроковій перспективі несе значні ризики для України через виснаження людських, економічних та промислових ресурсів, а також падіння бойового духу".

"Нам потрібен стратегічний зсув - не повна відмова від тактики виснаження, а інтеграція в більш широкий і активний план саме через інновації та технології... Ми маємо об'єднатися у спротиві агресору, розвивати технології та побороти корупцію", - наголосив Залужний.