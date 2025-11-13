Авторизация

ЄС перерахує Україні транш у майже 6 млрд євро

 

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що ЄС надає Україні черговий транш прямої бюджетної допомоги у майже 6 млрд євро.

Про це вона повідомила під час виступу в Європарламенті у четвер, 13 листопада, пише "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила, що зараз настав час для Євросоюзу "надати нового імпульсу", щоб викрити цинічну спробу очільника Кремля Владіміра Путіна виграти час і "привести його до столу переговорів".

"Ми повинні продовжувати підвищувати вартість війни для Росії. Також тому, що сліди війни стають дедалі більш очевидними і помітними в російській економіці", - наголосила вона.

Відтак вона заявила, що ЄС виділяє Україні майже 6 млрд євро в межах ініціативи ERA.

"Я вітаю зобов'язання Європейської ради забезпечити фінансові потреби України на наступні два роки", - заявила президентка Єврокомісії.

Варто зауважити, що напередодні голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа заявила, що із цієї суми 4,1 млрд євро мали надійти в межах механізму ERA Loans та 1,9 млрд євро в межах Ukraine Facility.

Зазначимо, у вересні Україна отримала ще один транш макрофінансової допомоги від ЄС в обсязі 1 млрд євро у межах програми ERA Loans.

Також нагадаємо, що Європейська комісія запропонувала план, який дозволить урядам країн ЄС використати для підтримки України до 185 млрд євро - більшу частину російських суверенних активів, які наразі заморожені в Європі, - без їхньої конфіскації.

Але схвалення плану загальмувало через побоювання Бельгії, на території якої розташована основна частина цих росактивів.

У ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.
 

