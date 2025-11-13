Кабмін та міністерства під час війни самі оцінюватимуть діяльність наглядових рад держкомпаній

Оцінювання діяльності наглядової ради компаній з державною часткою більше 50% на період воєнного стану здійснюють суб'єкт управління або загальні збори.

Відповідну зміну в затверджений у січні цього року порядок оцінювання вніс Кабінет міністрів постановою №141 від 11 листопада, яка опублікована на урядовому порталі.

До цього порядок передбачав, що оцінювання діяльності наглядової ради здійснюється або шляхом самооцінки, яка проводиться та результати якої затверджуються наглядовою радою компанії, або шляхом зовнішньої оцінки, яка проводиться суб'єктом управління або загальними зборами, або незалежним консультантом та результати якої затверджуються рішенням суб'єкта управління або загальних зборів.

Після внесення таких змін Кабінет міністрів, який виконує функції загальних зборів НАЕК "Енергоатома", розпорядженням від того ж 11 листопада №1218 визнав роботу наглядової ради компанії незадовільною та достроково припинив її повноваження.