В Україні скоро розгорнуть першу «стіну дронів» для протидії російським безпілотникам

Західна компанія Atreyd повідомила про створення першої для України "стіни дронів", яка призначена для захисту міст та критичної інфраструктури від російських ударних безпілотників і плануючих бомб. Про це пише BusinessInsider. Система вже доставлена до України та має бути введена в експлуатацію протягом найближчих тижнів.

За словами засновника Atreyd, нова технологія являє собою "літаюче мінне поле", що складається з десятків невеликих безпілотників. Вони запускаються з наземних платформ після виявлення загрози радарами та утворюють у небі багатошаровий бар'єр.

Кожен дрон оснащений невеликим зарядом вибухівки, який підривається поруч із ворожим БпЛА, змушуючи його падати на землю. Дрони, що не вибухнули, можуть повернутися на стартові платформи і бути використані знову в наступних ППО-операціях. Система спроєктована з прицілом на дешевизну: одне перехоплення обходиться лише в кілька тисяч доларів.

Система розроблена з використанням штучного інтелекту, що дозволяє змінювати конфігурацію "стіни" відповідно до траєкторії наближення цілі. Вона може працювати без GPS завдяки попередньо завантаженій 3D-карті зони відповідальності, що важливо в умовах активного застосування засобів РЕБ. Дрони здатні діяти на висоті кількох тисяч метрів та мають систему ідентифікації для уникнення випадків "дружнього вогню".

За даними компанії, один військовослужбовець може керувати сотнею апаратів без спеціальної підготовки. У разі потреби оператор має можливість активувати аварійне відключення. Випробування показали стовідсоткову ефективність перехоплення, однак реальне застосування в Україні стане першим досвідом використання системи у бойових умовах.

Спочатку "стіна дронів" буде застосовуватися для захисту міст та енергетичної інфраструктури, а згодом її планують розгорнути ближче до фронту для протидії ворожим КАБам, які складно перехопити традиційними засобами ППО. Засновник Atreyd не уточнив місце розгортання системи з міркувань безпеки, але зазначив, що вона може бути розширена за рахунок українського виробництва.

Компанія вже має контракт із одним із членів НАТО та організувала виробничі лінії у Франції та Україні, плануючи розширення до США. Розробники наголошують, що нова технологія може стати додатковим рівнем оборони проти російських атак.

Нагадаємо, що влітку НАТО оголосило про успішне випробування передових оборонних систем, спрямованих на нейтралізацію сучасних загроз з повітря, зокрема дронів та планерних бомб. До участі у випробуваннях були залучені 3 технологічні стартапи, серед яких був і Atreyd.

Українська сторона тоді підкреслила нагальну потребу у таких багаторівневих системах для протистояння повітряним загрозам. Повідомлялось, що перші елементи нової оборонної платформи можуть бути готові до розгортання в Україні до кінця 2025 року.