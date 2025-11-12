Фінансові новини
12.11.25
14:54
RSS
мапа сайту
Зеленський телефонував Галущенку після повідомлення від Міндіча – плівки НАБУ
13:15 12.11.2025 |
В одному з епізодів "плівок Міндіча" президент Володимир Зеленський подвзвонив Герману Галущенку після повідомлення Тимура Міндіча.
Про це йдеться під час виступу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на засіданні Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Прокурор САП наводить один з епізодів розмови між Галущенком, Міндічем та Олександром Цукерманом зазначаючи, що цей епізод "підтверджує вплив Міндіча".
Під час розмови Галущенку телефонує Зеленський. "Здрастє Володимир Олександрович, здрастє, всьо, єсть.. єсть...", - цитують слова Галущенка.
З контексту подальшої розмови фігурантів йдеться, що Зеленський зателефонував Галущенку після того, як Міндіч написав повідомлення президенту.
Цукреман над цим іронізує звертаючись до Галущенка: "А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает, а тут на тебе...".
Міндіч на ці слова відповідає, ймовірно, маючи на увазі переписку із Зеленським: "А, да, прочел смс-ку".
Галущенко питає, що саме Міндіч написав президенту, той відповідає: "Что Гера хочет с тобой поговорить". Далі фігуранти іронізують над цим повідомленням.
Галущенко запитує у Міндіча "и что мне с ним?", вочевидь питаючи пораду для спілкування з президентом.
Міндіч відповідає: "Та слушай, Владимир Александрович, та все, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю все что вы скажете, все что вам надо, я ваш..."
Після цього Галущенко збирається їхати до Зеленського.
