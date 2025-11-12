Фінансові новини
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Популярні українські телеграм-канали ігнорують розслідування НАБУ «Мідас» і підозру Чернишову
23:40 11.11.2025 |
Увечері 11 листопада НАБУ і САП поділилися черговою частиною розслідування щодо корупції у сфері енергетики. Операція має кодову назву "Мідас".
Цього разу правоохоронці задокументували, як учасники корупційної схеми передавали кошти колишньому віцепрем'єр-міністру України Олексію Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара.
Згодом Чернишову повідомили про підозру в незаконному збагаченні.
"Українська правда" промоніторила популярні серед українців телеграм-канали й виявила, що вони проігнорували інформацію про розслідування та підозру Чернишову.
Серед них такі як: "Труха Україна" (понад 3 млн підписників), "Всевидящее ОКО: Україна" (1,1 млн), "Реальна війна" (1,5 млн), "Times of Ukraine: Новини Україна" (2,5 млн), "Інсайдер UA" (2 млн).
Ці ж telegram-канали влітку 2025 року ігнорували протести в Україні через ухвалення законопроєкту, що фактично нівелював незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.
Крім того, про справу НАБУ мовчать наближені до ОП пабліки, зокрема "Вертикаль" (157 тис. підписників).
Раніше 11 листопада блогер, волонтер та громадський активіст Сергій Стерненко ширив інформацію про "джинсу" серед українського сегменту в Telegram.
Він поділився списком пабліків, які публікували тотожне повідомлення, де намагались дискредитувати роботу НАБУ.
При цьому список цих ТГ-каналів замовчував про розслідування бюро "Мідас".
