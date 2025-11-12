Брудні гроші «на стройку»: НАБУ повідомили про підозру ексвіцепрем'єру Чернишову у справі Міндіча

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову у незаконному збагаченні в межах спецоперації "Мідас", завдяки якій викрито злочинну групу під керівництвом співвласника "Кварталу 95" Тимура Міндіча.

За даними слідства, Чернишов отримував кошти від учасників злочинної організації, повідомляє пресслужба НАБУ.

Він також був серед осіб, які відвідували так звану "пральню" - місце, де здійснювалася легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Контролювалася "пральня" керівником злочинної організації, тобто самим Міндічем, свідчать дані НАБУ.

Зокрема, детективи задокументували передачу Чернишову та його довіреній особі понад $1,2 млн та майже 100 тис. євро готівкою.

У внутрішньому спілкуванні учасники злочинної групи називали його на псевдо "Че Гевара". Оприлюднені НАБУ матеріали свідчать, що учасники злочинної групи передавали йому кошти "на стройку".

Раніше журналісти УП з'ясували, що оточення Чернишова під час повномасштабного вторгнення будувало 4 будинки загальною площею близько 1000 кв. м. кожен під Києвом, один з них міг призначатися саме для Міндіча.

Справа про корупцію у Мінвідновлення за часів Чернишова

У червні НАБУ повідомило про підозру п'яти особам у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави.

Зокрема, підозри в зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі отримали член правління НАК "Нафтогаз України" Василь Володін, директор з комерційних питань АТ "Укргазвидобування" Максим Горбатюк, колишня директорка держпідприємства "Укркомунобслуговування" Алла Сушон та забудовник Сергій Копистира.

13 червня ВАКС арештував Горбатюка з можливістю внесення 25 млн грн застави, 17 червня суд арештував Володіна з альтернативою у вигляді застави в розмірі 20 млн грн, а 20 червня запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення 100 млн застави отримав забудовник Копистира.

На час вчинення злочину Володін був держсекретарем Мінгромад, а Горбатюк - радником голови міністерства Олексія Чернишова, який згодом очолив "Нафтогаз", куди перейшли на роботу і його соратники.

Підозру мали вручити і самому Чернишову, але він виїзав за кордон і не повертався в Україну. Зрештою після скандалу він таки повернувся і 23 червня НАБУ повідомили йому про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Йдеться про злочинну схему, яка існувала у час, коли Чернишов обіймав посаду міністра розвитку громад та територій.

За даними слідства, Чернишов разом із своїми підлеглими допомогли організувати схему виведення державної землі під забудову, занизивши її вартість на 1 млрд грн. Натомість учасники схеми мали отримати від забудовника квартири у зведеному на цій землі будинку за символічною ціною.

27 червня Вищий антикорупційний суд обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн. Станом на 2 липня кошти внесли, при цьому директор фірми, яка внесла більшу половину суми, заявив, що не знав про це.

Водночас ВАКС відмовився задовольнити клопотання НАБУ і відсторонити Чернишова від виконання посадових обов'язків віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності, але він втратив посаду після призначення нового складу уряду у липні.