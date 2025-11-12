Фінансові новини
12.11.25
- 02:45
- RSS
- мапа сайту
Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбулу, щоб розблокувати процес обмінів полоненими
18:19 11.11.2025
Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбулу для роботи над розблокуванням процесу обмінів полоненими.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість - і треба її реалізувати. Завдання Президента України чітке - українці мають повертатись додому з полону.
Будуть зустрічі цими днями, зокрема, в Туреччині. Питання саме про це - відновити обміни", - зазначив він.
Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 2 листопада. Тоді під час комбінованого обміну з російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців - частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового, 69-го обміну.
11.11.2025 САП деанонімізувала бізнесмена «Карлсона» і назвала міністрів, які фігурують у справі
"Упродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення ним впливу на міністра енергетики Галущенка та у сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова", - зачитав прокурор текст клопотання.
