Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбулу, щоб розблокувати процес обмінів полоненими

18:19 11.11.2025 |

Політика

 

Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбулу для роботи над розблокуванням процесу обмінів полоненими.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Цими днями працюватиму в Туреччині та на Близькому Сході для того, щоб розблокувати процес обмінів. Була домовленість - і треба її реалізувати. Завдання Президента України чітке - українці мають повертатись додому з полону.

Будуть зустрічі цими днями, зокрема, в Туреччині. Питання саме про це - відновити обміни", - зазначив він.

Нагадаємо, попередній обмін полоненими відбувся 2 листопада. Тоді під час комбінованого обміну з російської неволі визволено 185 військових та 20 цивільних українців - частину з них обміняно згідно з домовленостями у Стамбулі, частину - в межах чергового, 69-го обміну.

Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбулу, щоб розблокувати процес обмінів полоненими

11.11.2025 САП деанонімізувала бізнесмена «Карлсона» і назвала міністрів, які фігурують у справі
"Упродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення ним впливу на міністра енергетики Галущенка та у сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова", - зачитав прокурор текст клопотання.
 

