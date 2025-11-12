САП деанонімізувала бізнесмена «Карлсона» і назвала міністрів, які фігурують у справі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вперше офіційно назвала ім'я бізнесмена, який вважається організатором корупційної схеми в Енергоатомі і який раніше фігурував у медіа під псевдонімом Карлсон. Його розкрив прокурор САП під час судового засідання з обрання запобіжного заходу іншому підозрюваному - раднику міністра енергетики.

"Не пізніше січня-лютого 2025 року Міндіч Тімур Михайлович, користуючись ситуацією, що склалася в Україні, та наявністю дружніх відносин з президентом України, зв'язків з чинними та колишніми вищими посадовими особами органів державної влади та правоохоронних органів, користуючись значним впливом у державі, з метою задоволення власних потреб, вирішив незаконно збагатитись", - зачитав він текст клопотання.

За словами прокурора, до сфери впливу бізнесмена входили щонайменше кілька міністрів.

"Упродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення ним впливу на міністра енергетики Галущенка та у сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова", - зачитав прокурор текст клопотання.

За словами прокурора, "Галущенко отримував особисту вигоду шляхом заступництва Міндіча перед президентом та використання послуг, організованих Міндічем з легалізації відмивання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом через довірену особу міністра - радника міністра енергетики".

"Усі учасники злочинної організації усвідомлювали існування загрози викриття. Тому з метою забезпечення максимальної конспірації були визначені псевдоніми для осіб, які користувалися послугами легалізації відмивання грошових коштів злочинною організацією. Для міністра енергетики Галущенка обрано псевдонім Сигізмунд, а також під час спілкування з [іншими підозрюваними] - Професор. Для віцепрем'єр-міністра України, міністра національної єдності України обрано псевдонім Че Гевара", - розповів прокурор у суді.