Фінансові новини
- |
- 12.11.25
- |
- 02:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
САП деанонімізувала бізнесмена «Карлсона» і назвала міністрів, які фігурують у справі
18:13 11.11.2025 |
Спеціалізована антикорупційна прокуратура вперше офіційно назвала ім'я бізнесмена, який вважається організатором корупційної схеми в Енергоатомі і який раніше фігурував у медіа під псевдонімом Карлсон. Його розкрив прокурор САП під час судового засідання з обрання запобіжного заходу іншому підозрюваному - раднику міністра енергетики.
"Не пізніше січня-лютого 2025 року Міндіч Тімур Михайлович, користуючись ситуацією, що склалася в Україні, та наявністю дружніх відносин з президентом України, зв'язків з чинними та колишніми вищими посадовими особами органів державної влади та правоохоронних органів, користуючись значним впливом у державі, з метою задоволення власних потреб, вирішив незаконно збагатитись", - зачитав він текст клопотання.
За словами прокурора, до сфери впливу бізнесмена входили щонайменше кілька міністрів.
"Упродовж 2025 року встановлено факти злочинної діяльності Міндіча у сфері енергетики шляхом здійснення ним впливу на міністра енергетики Галущенка та у сфері оборони шляхом здійснення ним впливу на міністра оборони Умєрова", - зачитав прокурор текст клопотання.
За словами прокурора, "Галущенко отримував особисту вигоду шляхом заступництва Міндіча перед президентом та використання послуг, організованих Міндічем з легалізації відмивання грошових коштів, одержаних злочинним шляхом через довірену особу міністра - радника міністра енергетики".
"Усі учасники злочинної організації усвідомлювали існування загрози викриття. Тому з метою забезпечення максимальної конспірації були визначені псевдоніми для осіб, які користувалися послугами легалізації відмивання грошових коштів злочинною організацією. Для міністра енергетики Галущенка обрано псевдонім Сигізмунд, а також під час спілкування з [іншими підозрюваними] - Професор. Для віцепрем'єр-міністра України, міністра національної єдності України обрано псевдонім Че Гевара", - розповів прокурор у суді.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Брудні гроші «на стройку»: НАБУ повідомили про підозру ексвіцепрем'єру Чернишову у справі Міндіча
|Секретар РНБО Рустем Умєров прибув до Стамбулу, щоб розблокувати процес обмінів полоненими
|САП деанонімізувала бізнесмена «Карлсона» і назвала міністрів, які фігурують у справі
|На російському НПЗ «Орськнафтооргсинтез» зафіксовано щонайменше чотири вибухи - СБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ
|Німеччина планує наступного року збільшити оборонну підтримку України до €11,5 мільярда
|Стала відома особа ще одного фігуранта плівок НАБУ із впливового кола енергетиків
|Дрони атакували Саратов і Енгельс, уражено НПЗ
|Трамп готовий зменшити мито для Індії після скорочення імпорту нафти РФ
|Операція «Мідас»: НАБУ розповіло, як легалізувалися кошти з «Енергоатома»
Бізнес
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini
|Казахстан підписав із Nvidia меморандум про намір придбати ШІ-чіпи на $2 млрд
|Колишній топменеджер Tesla почав видобувати критичні матеріали зі старих акумуляторів
|Маск заявив, що виробництво Tesla Cybercab почнеться в квітні 2026 року