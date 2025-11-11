Фінансові новини
- 11.11.25
- 18:13
- RSS
- мапа сайту
На російському НПЗ «Орськнафтооргсинтез» зафіксовано щонайменше чотири вибухи - СБУ
17:44 11.11.2025 |
Російський НПЗ "Орськнафтооргсинтез" уразили безпілотники Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України (СБУ), наразі на місці зафіксовано щонайменше чотири вибухи, спостерігається інтенсивне задимлення, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у СБУ.
"Сьогодні вдень далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно вразили НПЗ "Орськнафтооргсинтез", розташований у місті Орськ Оренбурзької області РФ. (...)На території НПЗ пролунало щонайменше чотири вибухи, після чого спостерігається інтенсивне задимлення. Це вже друга "бавовна" від Служби безпеки на цьому підприємстві - перша сталася 3 жовтня цього року", - розповів співрозмовник агентства у вівторок.
Раніше у цей день повідомлялося з посиланням на Генштаб ЗСУ, що підрозділи Сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу "Орскнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області РФ.
Відстань до цілі склала 1400 км. Як уточнили в СБУ, на цьому НПЗ - чотири установки первинної переробки нафти. "СБУ продовжує завдавати точних ударів по об'єктах нафтогазової промисловості рф, які приносять ворогу гроші для війни проти України. Такі атаки підривають економічний потенціал агресора, зменшують його нафтові прибутки та ускладнюють логістику постачання армії", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.
Як повідомлялося, підприємство випускає близько 30 видів продукції: автобензини, дизельне паливо, мастила, авіаційний керосин, бітум, мазут і є одним із провідних нафтопереробних заводів РФ. Проєктна потужність переробки - 6,6 млн тон нафти на рік. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армі
Раніше у вівторок повідомлялось про ураження низки важливих об'єктів ворога на території РФ та на тимчасово окупованій території, зокрема, про ураження Саратовський НПЗ та феодосійського "Морской нєфтяной термінал". Також, за повідомленням, на ТОТ Донецької області було завдано ураження по складу матеріально-технічних російських загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного.
САП деанонімізувала бізнесмена «Карлсона» і назвала міністрів, які фігурують у справі
На російському НПЗ «Орськнафтооргсинтез» зафіксовано щонайменше чотири вибухи - СБУ
Міндіч контролював відмивання коштів «Енергоатома» – НАБУ
Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ
Німеччина планує наступного року збільшити оборонну підтримку України до €11,5 мільярда
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
Дрони атакували Саратов і Енгельс, уражено НПЗ
Трамп готовий зменшити мито для Індії після скорочення імпорту нафти РФ
Операція «Мідас»: НАБУ розповіло, як легалізувалися кошти з «Енергоатома»
Коломойського та Боголюбова зобов'язли відшкодувати «Приватбанку» три мільярди доларів
Операція «Мідас»: Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів
У Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ
НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чіпів
Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini
Казахстан підписав із Nvidia меморандум про намір придбати ШІ-чіпи на $2 млрд
Колишній топменеджер Tesla почав видобувати критичні матеріали зі старих акумуляторів
Маск заявив, що виробництво Tesla Cybercab почнеться в квітні 2026 року
$1 трлн для Маска: акціонери Tesla схвалили найбільшу корпоративну винагороду в історії