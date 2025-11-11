Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міндіч контролював відмивання коштів «Енергоатома» – НАБУ

13:59 11.11.2025 |

Політика

 

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Про це повідомляє НАБУ.

За інформацією НАБУ, діяльність офісу з "відмивання коштів", яку очолював чоловік на прізвисько "Шугармен", контролював фігурант розслідування під прізвиськом "Карлсон", тобто близький до президента Зеленського бізнесмен Тимур Міндіч.

Під прізвиськом "Шугармен", ймовірно, мають на увазі одного з братів Цукерманів - Михайла або Олександра.

Керування схемою Міндіч здійснював зі своєї квартири на вулиці Грушевського.

"Саме там визначалися особи. яким потрібно видати кошти, а також суми, туди ж передавалась готівка, яка попередньо надходила у офіс Шугермана.

Ба більше, помешкання слугувало місцем, де Карлсон під час особистих зустрічей з керівниками центральних органів виконавчої влади без будь яких підстав здійснював на них вплив, зокрема для задоволення приватних інтересів у енергетичній та оборонній сферах", - зазначили в НАБУ.

У НАБУ продемонстрували розмову Міндіча, ймовірно, з ексочільником Міненерго Германом галущенком, на якій вони обговорюють особисту зустріч.

Демонструючи іншу часину плівок, у НАБУ зазначають, що після виклику міністра енергетики (ймовірно Галущенка) до Офісу президента, Карлсон (Міндіч) нагадє Шугармену про необхідність передачі його коштів.

Шугармен передав кошти Міндічу, після чого останній зазначив про необхідність посилення конспірації, після чого зʼявилась цитата:

"Будет шумно. Не хочеться підозру получать"

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес