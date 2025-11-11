Фінансові новини
11.11.25
18:13
RSS
мапа сайту
Міндіч контролював відмивання коштів «Енергоатома» – НАБУ
13:59 11.11.2025 |
Національне антикорупційне бюро України оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".
Про це повідомляє НАБУ.
За інформацією НАБУ, діяльність офісу з "відмивання коштів", яку очолював чоловік на прізвисько "Шугармен", контролював фігурант розслідування під прізвиськом "Карлсон", тобто близький до президента Зеленського бізнесмен Тимур Міндіч.
Під прізвиськом "Шугармен", ймовірно, мають на увазі одного з братів Цукерманів - Михайла або Олександра.
Керування схемою Міндіч здійснював зі своєї квартири на вулиці Грушевського.
"Саме там визначалися особи. яким потрібно видати кошти, а також суми, туди ж передавалась готівка, яка попередньо надходила у офіс Шугермана.
Ба більше, помешкання слугувало місцем, де Карлсон під час особистих зустрічей з керівниками центральних органів виконавчої влади без будь яких підстав здійснював на них вплив, зокрема для задоволення приватних інтересів у енергетичній та оборонній сферах", - зазначили в НАБУ.
У НАБУ продемонстрували розмову Міндіча, ймовірно, з ексочільником Міненерго Германом галущенком, на якій вони обговорюють особисту зустріч.
Демонструючи іншу часину плівок, у НАБУ зазначають, що після виклику міністра енергетики (ймовірно Галущенка) до Офісу президента, Карлсон (Міндіч) нагадє Шугармену про необхідність передачі його коштів.
Шугармен передав кошти Міндічу, після чого останній зазначив про необхідність посилення конспірації, після чого зʼявилась цитата:
"Будет шумно. Не хочеться підозру получать"
