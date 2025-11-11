Німеччина планує наступного року збільшити оборонну підтримку України до €11,5 мільярда

Федеральний уряд Німеччини має намір збільшити допомогу Україні у відбитті російської агресії у 2026 році до понад EUR11,5 млрд, повідомляє ntv з посиланням на проект Міністерства фінансів для остаточних консультацій бюджетного комітету щодо проекту бюджету на 2026 рік.

"Згідно з цим документом, стаття бюджету "Підготовка держав, що зазнали нападу всупереч міжнародному праву, у сфері безпеки, оборони та стабілізації" буде збільшена на три мільярди євро порівняно з проектом уряду і становитиме близько EUR11,55 млрд. Минулого тижня з урядових кіл пролунала інформація, що додаткові кошти будуть спрямовані, серед іншого, на артилерію, дрони та броньовані транспортні засоби, а також на придбання двох систем протиповітряної оборони Patriot", - вказується у повідомленні.

Бюджетний комітет Бундестагу збирається в четвер на так зване узгоджувальне засідання, щоб доопрацювати проект бюджету на 2026 рік.