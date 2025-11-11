Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина планує наступного року збільшити оборонну підтримку України до €11,5 мільярда

 

Федеральний уряд Німеччини має намір збільшити допомогу Україні у відбитті російської агресії у 2026 році до понад EUR11,5 млрд, повідомляє ntv з посиланням на проект Міністерства фінансів для остаточних консультацій бюджетного комітету щодо проекту бюджету на 2026 рік.

"Згідно з цим документом, стаття бюджету "Підготовка держав, що зазнали нападу всупереч міжнародному праву, у сфері безпеки, оборони та стабілізації" буде збільшена на три мільярди євро порівняно з проектом уряду і становитиме близько EUR11,55 млрд. Минулого тижня з урядових кіл пролунала інформація, що додаткові кошти будуть спрямовані, серед іншого, на артилерію, дрони та броньовані транспортні засоби, а також на придбання двох систем протиповітряної оборони Patriot", - вказується у повідомленні.

Бюджетний комітет Бундестагу збирається в четвер на так зване узгоджувальне засідання, щоб доопрацювати проект бюджету на 2026 рік.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес