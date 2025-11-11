Стала відома особа ще одного фігуранта плівок НАБУ із впливового кола енергетиків

Вдалося встановити особистість ще одного фігуранта плівок НАБУ - Сергія Пушкаря, який є чинним членом Нацкомісії з питань енергетики.

Про це йдеться у тексті ЕП.

"Ще один фігурант плівок НАБУ - чинний член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП, - ЕП) Сергій Пушкар. Він фігурує у розмовах про передачу 20 тис. дол", - йдеться у тексті.

Він ще три місяці тому був виконавчим директором з правових питань "Енергоатому". З 2022 по 2025 роки - виконавчий директор з правового забезпечення "Енергоатома".

На початку вересня Пушкар отримав посаду члена НКРЕКП, хоча за результатами конкурсу на неї не заслуговував.

"Він на конкурсі до НКРЕКП набрав найгірший бал, був номером чотири, але другого номера у підсумку "збили" та протягнули Пушкаря. Це людина Миронюка", - розповідає ЕП співрозмовник у депутатському корпусі.