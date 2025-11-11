Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Дрони атакували Саратов і Енгельс, уражено НПЗ

 

Влада Саратовської області Росії повідомила про проведену в ніч на вівторок, 11 листопада, атаку безпілотників на цей російський регіон та пошкодження на одному з об'єктів цивільної інфраструктури. Про це сповістив зокрема губернатор російського регіону Роман Бусаргін. "Є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури", - написав Бусаргін у ніч на вівторок у своєму Telegram-каналі. Жодних інших деталей російський посадовець не наводив.

Раніше в ніч на вівторок у Росавіації повідомили, що в аеропорту Саратова ("Гагарін") запроваджували тимчасові обмеження на приймання та випуск повітряних суден, інформує російське агентство "Інтерфакс".

Раніше російський Telegram-канал SHOT повідомляв з посиланням на очевидців про масовану атаку українських дронів на Саратовську область РФ і роботу російських сил ППО в цьому регіоні. За даними російських пабліків, вибухи лунали над містами Саратов та Енгельс.

Коваленко повідомив про ураження Саратовського НПЗ

Тим часом керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що під час нічного удару було уражено Саратівський нафтопереробний завод (НПЗ).

У своєму Telegram-каналі Коваленко виклав також світлину із пожежею на російському НПЗ.

Про масовану атаку на цей НПЗ у ніч на 11 листопада повідомляв перед тим український Telegram-канал Exilenova+, котрий опублікував фото- та відеокадри, відзняті місцевими з місця подій.

Саратовський НПЗ уражають не вперше

Нагадаємо, раніше Сили оборони України не раз уражали дронами виробничі потужності Саратовського НПЗ, що вважається вкрай важливим об'єктом для забезпечення пальним та паливно-мастильними матеріалами російських військ, зокрема і для ведення агресивної війни проти України.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

