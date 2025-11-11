Фінансові новини
- |
- 11.11.25
- |
- 18:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп готовий зменшити мито для Індії після скорочення імпорту нафти РФ
08:40 11.11.2025 |
Американський президент Дональд Трамп заявив про готовність знизити мита для Індії, оскільки країна суттєво скоротила закупівлі російської нафти.
Про це Трамп сказав під час церемонії складання присяги послом Індії, пише "Європейська правда".
У Трампа запитали, чи готовий він розглянути можливість зниження поточного тарифу для Індії, на що американський президент відповів, що наразі в країни високі тарифи через російську нафту.
"Вони призупинили закупівлі й значно зменшили імпорт. Так, ми збираємося знизити тарифи", - сказав Трамп.
На уточнювальне запитання, про яке саме зниження йдеться, Трамп відповів, що "на якомусь етапі" США зменшать їх.
Російська нафта була одним з головних подразників для Трампа в тривалих торгових переговорах з Індією - половина його 50-відсоткових мит на індійські товари є відповіддю на ці закупівлі. Уряд США заявив, що доходи від нафти фінансують війну Росії в Україні.
Нещодавно Трамп вже казав, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що більше не купуватиме російську нафту.
Пізніше він заявляв, що Індія припинить купувати російську нафту, попередивши, що Нью-Делі продовжуватиме сплачувати "значні" мита, якщо не зробить цього.
Наприкніці жовтня писали, що нафтопереробні заводи державної власності в Індії з'ясовують, чи їхні поточні контракти з російськими компаніями не будуть суперечити новим санкціям США проти "Роснєфті" та "Лукойла".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|САП деанонімізувала бізнесмена «Карлсона» і назвала міністрів, які фігурують у справі
ТОП-НОВИНИ
|На російському НПЗ «Орськнафтооргсинтез» зафіксовано щонайменше чотири вибухи - СБУ
|Міндіч контролював відмивання коштів «Енергоатома» – НАБУ
|Нацбанк заборонив Порошенку право голосу за його майже 65% акцій в банку МІБ
|Німеччина планує наступного року збільшити оборонну підтримку України до €11,5 мільярда
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Дрони атакували Саратов і Енгельс, уражено НПЗ
|Трамп готовий зменшити мито для Індії після скорочення імпорту нафти РФ
|Операція «Мідас»: НАБУ розповіло, як легалізувалися кошти з «Енергоатома»
|Коломойського та Боголюбова зобов'язли відшкодувати «Приватбанку» три мільярди доларів
|Операція «Мідас»: Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів
|У Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
Бізнес
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики
|Сервіс Google Finance отримав нові інструменти Gemini
|Казахстан підписав із Nvidia меморандум про намір придбати ШІ-чіпи на $2 млрд
|Колишній топменеджер Tesla почав видобувати критичні матеріали зі старих акумуляторів
|Маск заявив, що виробництво Tesla Cybercab почнеться в квітні 2026 року
|$1 трлн для Маска: акціонери Tesla схвалили найбільшу корпоративну винагороду в історії