Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп готовий зменшити мито для Індії після скорочення імпорту нафти РФ

 

Американський президент Дональд Трамп заявив про готовність знизити мита для Індії, оскільки країна суттєво скоротила закупівлі російської нафти.

Про це Трамп сказав під час церемонії складання присяги послом Індії, пише "Європейська правда".

У Трампа запитали, чи готовий він розглянути можливість зниження поточного тарифу для Індії, на що американський президент відповів, що наразі в країни високі тарифи через російську нафту.

"Вони призупинили закупівлі й значно зменшили імпорт. Так, ми збираємося знизити тарифи", - сказав Трамп.

На уточнювальне запитання, про яке саме зниження йдеться, Трамп відповів, що "на якомусь етапі" США зменшать їх.

Російська нафта була одним з головних подразників для Трампа в тривалих торгових переговорах з Індією - половина його 50-відсоткових мит на індійські товари є відповіддю на ці закупівлі. Уряд США заявив, що доходи від нафти фінансують війну Росії в Україні.

Нещодавно Трамп вже казав, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що більше не купуватиме російську нафту.

Пізніше він заявляв, що Індія припинить купувати російську нафту, попередивши, що Нью-Делі продовжуватиме сплачувати "значні" мита, якщо не зробить цього.

Наприкніці жовтня писали, що нафтопереробні заводи державної власності в Індії з'ясовують, чи їхні поточні контракти з російськими компаніями не будуть суперечити новим санкціям США проти "Роснєфті" та "Лукойла".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0139
  0,0580
 0,14
EUR
 1
 48,6101
  0,0671
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7220  0,09 0,22 42,2670  0,10 0,24
EUR 48,3427  0,08 0,17 48,9397  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9000  0,16 0,39 41,9300  0,16 0,39
EUR 48,6100  0,55 1,14 41,6400  6,46 13,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес