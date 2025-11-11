Фінансові новини
- |
- 11.11.25
- |
- 03:54
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Операція «Мідас»: НАБУ розповіло, як легалізувалися кошти з «Енергоатома»
17:22 10.11.2025 |
Функція легалізації незаконно отриманих коштів від контрагентів "Енергоатому" покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.
"Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні", - говориться у повідомленні.
"Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України", - розповідає НАБУ.
"Незаконно отримані кошти Рокет легалізовував не самостійно. Ця фунція була покладена на інших членів злочинної організації", - говориться у розслідуванні.
"За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", - говориться у повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойського та Боголюбова зобов'язли відшкодувати «Приватбанку» три мільярди доларів
|Операція «Мідас»: Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів
|У Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Правоохоронці прийшли з обшуками до Міндіча, але він залишив Україну – нардеп Железняк
|«Нуль генерації». Наслідки рекордного удару балістикою по енергетиці
|Суд закінчив розгляд службових документів, там немає обгрунтування для санкцій проти Порошенка – адвокат
|Угорська MOL заявила, що може покрити 80% потреб неросійською нафтою
|Кудрицький не забезпечив безпеку нашої енергетики – Зеленський
|Ініціатива щодо спецрежиму оподаткування е-резидентів не виправдала очікувань - Гетманцев
|«Нафтогаз» та ORLEN узгодили поставки ще не менше 300 млн куб. м американського LNG в Україну
Бізнес
|Суд США схвалив припинення кримінальної справи проти Boeing у зв'язку з катастрофами літаків 737 MAX
|SoftBank і OpenAI запускають спільне підприємство SB OAI Japan для впровадження штучного інтелекту в бізнес-процеси
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача