Операція «Мідас»: НАБУ розповіло, як легалізувалися кошти з «Енергоатома»

Функція легалізації незаконно отриманих коштів від контрагентів "Енергоатому" покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

"Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні", - говориться у повідомленні.

"Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України", - розповідає НАБУ.

"Незаконно отримані кошти Рокет легалізовував не самостійно. Ця фунція була покладена на інших членів злочинної організації", - говориться у розслідуванні.

"За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", - говориться у повідомленні.