НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угорська MOL заявила, що може покрити 80% потреб неросійською нафтою

 

Угорська нафтова компанія MOL, яка експлуатує нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, заявила, що хорватський трубопровід може бути альтернативою для приблизно 80% її постачань, якщо транспортування російської нафти через нафтопровід "Дружба" буде припинено. Про це пише Bloomberg.

"Якщо потік сирої нафти через трубопровід "Дружба" значно скоротиться, MOL може збільшити використання Адріатичного трубопроводу та забезпечувати близько 80% своїх НПЗ, що не мають виходу до моря, хоча це спричинить вищі технічні ризики й логістичні витрати", - йдеться у звіті MOL про прибутки.

Агентство наголосило, що заява стала "поворотним моментом" після багатомісячних заяв Угорщини про безальтернативність постачань нафти з Росії. Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і MOL послідовно применшували потенційну роль Адріатичного трубопроводу й висловлювали сумніви щодо його потужності.

Нафтопровід Adria (600 км) побудований у 1979 році та з'єднує міста Омішаль (північний захід Хорватії) і Сазхаломбатта (центральна Угорщина). Маршрут трубопроводу проходить територією Хорватії, Сербії та Угорщини, є окремі нитки до Словенії й Боснії і Герцеговини.

Заява компанії прозвучала за кілька годин до зустрічі Орбана з президентом США Дональдом Трампом.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

