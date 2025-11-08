Фінансові новини
- |
- 08.11.25
- |
- 01:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Угорська MOL заявила, що може покрити 80% потреб неросійською нафтою
23:27 07.11.2025 |
Угорська нафтова компанія MOL, яка експлуатує нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, заявила, що хорватський трубопровід може бути альтернативою для приблизно 80% її постачань, якщо транспортування російської нафти через нафтопровід "Дружба" буде припинено. Про це пише Bloomberg.
"Якщо потік сирої нафти через трубопровід "Дружба" значно скоротиться, MOL може збільшити використання Адріатичного трубопроводу та забезпечувати близько 80% своїх НПЗ, що не мають виходу до моря, хоча це спричинить вищі технічні ризики й логістичні витрати", - йдеться у звіті MOL про прибутки.
Агентство наголосило, що заява стала "поворотним моментом" після багатомісячних заяв Угорщини про безальтернативність постачань нафти з Росії. Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і MOL послідовно применшували потенційну роль Адріатичного трубопроводу й висловлювали сумніви щодо його потужності.
Нафтопровід Adria (600 км) побудований у 1979 році та з'єднує міста Омішаль (північний захід Хорватії) і Сазхаломбатта (центральна Угорщина). Маршрут трубопроводу проходить територією Хорватії, Сербії та Угорщини, є окремі нитки до Словенії й Боснії і Герцеговини.
Заява компанії прозвучала за кілька годин до зустрічі Орбана з президентом США Дональдом Трампом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд закінчив розгляд службових документів, там немає обгрунтування для санкцій проти Порошенка – адвокат
ТОП-НОВИНИ
|Угорська MOL заявила, що може покрити 80% потреб неросійською нафтою
|Кудрицький не забезпечив безпеку нашої енергетики – Зеленський
|Ініціатива щодо спецрежиму оподаткування е-резидентів не виправдала очікувань - Гетманцев
|«Нафтогаз» та ORLEN узгодили поставки ще не менше 300 млн куб. м американського LNG в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Україна не змогла домовитися про реструктуризацію прив’язаних до ВВП облігацій
|Компанія Gunvor відмовилася від купівлі міжнародних активів російського «Лукойла» – після заяви США
|У Швеції не виключають співфінансування угоди про продаж Україні Gripen
|В Україні створять хаб оборонних інновацій спільно зі Швецією
|Держмоніторинг не дає НАБУ дані про рух коштів компанії, пов'язаної з Міндічем
|Reuters: Волгоградський НПЗ зупинив перероблення нафти після удару БпЛА
Бізнес
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах