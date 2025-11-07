Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Компанія Gunvor відмовилася від купівлі міжнародних активів російського «Лукойла» – після заяви США

 

Швейцарська компанія-нафтотрейдер Gunvor відмовилася від угоди щодо купівлі міжнародних активів російської компанії «Лукойл», яка опинилася під санкціями США. Про це в ніч на 7 листопада повідомила сама компанія.

За кілька годин до цього міністерство фінансів США назвало Gunvor «маріонеткою Кремля» і дало зрозуміти, що у Вашингтоні не схвалять цю угоду.

«Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна має припинитися негайно. Поки Путін продовжує безглузді вбивства, кремлівська маріонетка Gunvor ніколи не отримає ліцензію на отримання прибутку», - повідомили там.

Швейцарський нафтотрейдер у відповідь назвав це звинувачення «докорінно помилковим», проте додав, що відкликає свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів «Лукойлу».

Кілька днів тому агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела писало, що США перевірять компанію Gunvor щодо зв'язків із російським лідером Володимиром Путіним.

Активи компанії «Лукойл», які планувалося продати Gunvor, включають нафтопереробні заводи в Європі, акції нафтових родовищ у Казахстані, Узбекистані, Іраку та Мексиці, а також сотні роздрібних автозаправних станцій по всьому світу.

30 жовтня «Лукойл» оголосив, що покупцем його міжнародних активів після запровадження санкцій США стане Gunvor. «Ключові умови угоди були раніше узгоджені сторонами», йшлося в заяві «Лукойлу».

Компанія Gunvor була заснована 2000 року шведським бізнесменом Торбйорном Торквістом та другом Володимира Путіна Геннадієм Тимченком, який у 2014-му продав свою частку. Однак Торнквіст зберіг зв'язки з Росією.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7060  0,02 0,06 42,2450  0,02 0,05
EUR 48,2387  0,06 0,13 48,8190  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9900  0,07 0,17 42,0200  0,07 0,17
EUR 48,3900  0,12 0,25 48,4200  0,09 0,20

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес