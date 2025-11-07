Фінансові новини
- 07.11.25
- 11:17
Компанія Gunvor відмовилася від купівлі міжнародних активів російського «Лукойла» – після заяви США
09:11 07.11.2025
Швейцарська компанія-нафтотрейдер Gunvor відмовилася від угоди щодо купівлі міжнародних активів російської компанії «Лукойл», яка опинилася під санкціями США. Про це в ніч на 7 листопада повідомила сама компанія.
За кілька годин до цього міністерство фінансів США назвало Gunvor «маріонеткою Кремля» і дало зрозуміти, що у Вашингтоні не схвалять цю угоду.
«Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що війна має припинитися негайно. Поки Путін продовжує безглузді вбивства, кремлівська маріонетка Gunvor ніколи не отримає ліцензію на отримання прибутку», - повідомили там.
Швейцарський нафтотрейдер у відповідь назвав це звинувачення «докорінно помилковим», проте додав, що відкликає свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів «Лукойлу».
Кілька днів тому агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела писало, що США перевірять компанію Gunvor щодо зв'язків із російським лідером Володимиром Путіним.
Активи компанії «Лукойл», які планувалося продати Gunvor, включають нафтопереробні заводи в Європі, акції нафтових родовищ у Казахстані, Узбекистані, Іраку та Мексиці, а також сотні роздрібних автозаправних станцій по всьому світу.
30 жовтня «Лукойл» оголосив, що покупцем його міжнародних активів після запровадження санкцій США стане Gunvor. «Ключові умови угоди були раніше узгоджені сторонами», йшлося в заяві «Лукойлу».
Компанія Gunvor була заснована 2000 року шведським бізнесменом Торбйорном Торквістом та другом Володимира Путіна Геннадієм Тимченком, який у 2014-му продав свою частку. Однак Торнквіст зберіг зв'язки з Росією.
