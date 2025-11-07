Фінансові новини
- |
- 07.11.25
- |
- 00:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Швеції не виключають співфінансування угоди про продаж Україні Gripen
23:53 06.11.2025 |
Шведська сторона може профінансувати частину угоди з Україною про продаж десятків винищувачів Gripen, про яку сторони домовились у жовтні.
Як пише "Європейська правда", про це в інтервʼю Reuters повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
За словами Йонсона, Україна та Швеція ведуть переговори щодо угоди про Gripen і мають певний прогрес. Він додав, що основна частина фінансування ляже на Україну, але є й інші шляхи.
"Ми можемо розглянути експортні кредити, заморожені російські активи та нашу програму допомоги Україні, яка становить 40 мільярдів крон наступного року і 40 мільярдів у 2027 році", - сказав він.
Міністр додав, що Швеція представила угоду про Gripen "коаліції рішучих", і деякі з її учасників можуть потенційно долучитись до її фінансування.
"Можливо, країни, які мають підкомпоненти у Gripen, матимуть додаткові стимули для фінансування угоди", - сказав Йонсон.
У жовтні прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про підписання з президентом України Володимиром Зеленським листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen серії Е.
Крістерссон допустив перші постачання новітніх Gripen до України протягом наступних 3 років.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що перші літаки - вочевидь, старіших моделей - можуть надійти вже у 2026 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні створять хаб оборонних інновацій спільно зі Швецією
|Держмоніторинг не дає НАБУ дані про рух коштів компанії, пов'язаної з Міндічем
|Reuters: Волгоградський НПЗ зупинив перероблення нафти після удару БпЛА
|Закінчились гроші: Українці другий місяць не отримують виплати за програмою «Національний кешбек
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає
|У росії дрони атакували одну з найбільших електростанцій та черговий НПЗ
|Уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»
|Суд скасував постанову про заборону на виїзд депутатів у справі за позовом Порошенка до КМУ
|Українська атака призупинила експорт нафтопродуктів з Туапсе й роботу місцевого НПЗ – Reuters
|Дрони атакували енергетичну інфраструктуру двох російських міст
Бізнес
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах
|Кінець монополії Google? Epic Games виграла історичну битву за Android
|Новий бюджетний MacBook від Apple з'явиться у 2026 році
|Угода на $10 млрд: Microsoft отримує можливості розвитку ШІ
|Китай компенсуватиме витрати на електроенергію дата-центрам, що відмовляться від ШІ-чипів NVIDIA
|Google Translate отримав підтримку Gemini для точнішого перекладу
|Геймерський смартфон Red Magic 11 Pro+ очолив жовтневий рейтинг найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu