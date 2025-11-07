Авторизация

У Швеції не виключають співфінансування угоди про продаж Україні Gripen

 

Шведська сторона може профінансувати частину угоди з Україною про продаж десятків винищувачів Gripen, про яку сторони домовились у жовтні.

Як пише "Європейська правда", про це в інтервʼю Reuters повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

За словами Йонсона, Україна та Швеція ведуть переговори щодо угоди про Gripen і мають певний прогрес. Він додав, що основна частина фінансування ляже на Україну, але є й інші шляхи.

"Ми можемо розглянути експортні кредити, заморожені російські активи та нашу програму допомоги Україні, яка становить 40 мільярдів крон наступного року і 40 мільярдів у 2027 році", - сказав він.

Міністр додав, що Швеція представила угоду про Gripen "коаліції рішучих", і деякі з її учасників можуть потенційно долучитись до її фінансування.

"Можливо, країни, які мають підкомпоненти у Gripen, матимуть додаткові стимули для фінансування угоди", - сказав Йонсон.

У жовтні прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про підписання з президентом України Володимиром Зеленським листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen серії Е.

Крістерссон допустив перші постачання новітніх Gripen до України протягом наступних 3 років.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перші літаки - вочевидь, старіших моделей - можуть надійти вже у 2026 році.

