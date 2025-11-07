Фінансові новини
- |
- 07.11.25
- |
- 00:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні створять хаб оборонних інновацій спільно зі Швецією
23:49 06.11.2025 |
Під час візиту міністра оборони України Дениса Шмигаля до Швеції у четвер було підписано меморандум про наміри у галузі оборонних інновацій.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба шведського уряду.
Згідно з меморандумом, Україна та Швеція прагнуть поглибити співпрацю в галузі оборонних інновацій та створити "шведсько-український хаб оборонних інновацій" в Україні, ідеться в повідомленні.
Також сторони усвідомлюють необхідність збільшення обсягів оборонного виробництва та створення "стійких і адаптивних систем виробництва оборонної техніки".
"Поєднуючи промислові та технологічні сили Швеції з бойовим досвідом України, ми можемо створити нові військові можливості. Ця співпраця зробить наші збройні сили сильнішими. Це інвестиція в мир і безпеку", - сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Меморандум про наміри містить загалом вісім пунктів, зокрема про обмін оборонними інноваціями, використання шведських технологій для розробки спільних з Україною бойових рішень та їхнього просування серед союзників.
Також повідомлялось, що Швеція може профінансувати частину угоди з Україною про продаж десятків винищувачів Gripen, про яку сторони домовились у жовтні.
У вересні Швеція оголосила про передачу Україні 20-го пакета військової допомоги вартістю близько $982,5 млн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні створять хаб оборонних інновацій спільно зі Швецією
|Держмоніторинг не дає НАБУ дані про рух коштів компанії, пов'язаної з Міндічем
|Reuters: Волгоградський НПЗ зупинив перероблення нафти після удару БпЛА
|Закінчились гроші: Українці другий місяць не отримують виплати за програмою «Національний кешбек
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає
|У росії дрони атакували одну з найбільших електростанцій та черговий НПЗ
|Уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»
|Суд скасував постанову про заборону на виїзд депутатів у справі за позовом Порошенка до КМУ
|Українська атака призупинила експорт нафтопродуктів з Туапсе й роботу місцевого НПЗ – Reuters
|Дрони атакували енергетичну інфраструктуру двох російських міст
Бізнес
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах
|Кінець монополії Google? Epic Games виграла історичну битву за Android
|Новий бюджетний MacBook від Apple з'явиться у 2026 році
|Угода на $10 млрд: Microsoft отримує можливості розвитку ШІ
|Китай компенсуватиме витрати на електроенергію дата-центрам, що відмовляться від ШІ-чипів NVIDIA
|Google Translate отримав підтримку Gemini для точнішого перекладу
|Геймерський смартфон Red Magic 11 Pro+ очолив жовтневий рейтинг найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu