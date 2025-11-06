Reuters: Волгоградський НПЗ зупинив перероблення нафти після удару БпЛА

Волгоградський нафтопереробний завод російської компанії "Лукойл" призупинив роботу у четвер, 6 листопада, після атаки українських безпілотників, повідомило агентство Reuters з посиланням на три джерела в нафтопереробній галузі РФ.

За їхніми словами, внаслідок удару була пошкоджена первинна установка АВТ-5 потужністю 9110 метричних тонн на добу (20% від загальної потужності підприємства) й установка гідрокрекінгу потужністю 11 000 тонн на добу.

Лукойл не коментував ситуацію на підприємстві.

"Завод зупинено. Горіла АВТ-5, пошкодження на гідрокрекінгу", - сказав один зі співрозмовників агентства.

У 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,7 млн тонн нафти, або 5,1% від загального обсягу перероблювання Росії.

Волгоградський НПЗ щонайменше втретє за останні три місяці атакували безпілотники. Попередні удари були 14 і 19 серпня.