Reuters: Волгоградський НПЗ зупинив перероблення нафти після удару БпЛА
17:40 06.11.2025 |
Волгоградський нафтопереробний завод російської компанії "Лукойл" призупинив роботу у четвер, 6 листопада, після атаки українських безпілотників, повідомило агентство Reuters з посиланням на три джерела в нафтопереробній галузі РФ.
За їхніми словами, внаслідок удару була пошкоджена первинна установка АВТ-5 потужністю 9110 метричних тонн на добу (20% від загальної потужності підприємства) й установка гідрокрекінгу потужністю 11 000 тонн на добу.
Лукойл не коментував ситуацію на підприємстві.
"Завод зупинено. Горіла АВТ-5, пошкодження на гідрокрекінгу", - сказав один зі співрозмовників агентства.
У 2024 році Волгоградський НПЗ переробив 13,7 млн тонн нафти, або 5,1% від загального обсягу перероблювання Росії.
Волгоградський НПЗ щонайменше втретє за останні три місяці атакували безпілотники. Попередні удари були 14 і 19 серпня.
