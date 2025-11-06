Фінансові новини
Закінчились гроші: Українці другий місяць не отримують виплати за програмою «Національний кешбек
Платежі за програмою "Національний кешбек" не приходять на рахунки українців протягом двох місяців через брак фінансування для програми.
Про це йдеться у публікації ЕП.
Так, користувачі програми скаржаться, що востаннє отримували платіж за "нацкешбеком" на початку вересня. Це був платіж за покупки, здійснені у липні. Він надійшов із запізненням (мав надійти до кінця серпня). Водночас платіж за серпень досі перебуває "в обробці".
За даними співрозмовників ЕП в уряді, фінансування на здійснення виплат кешбеку у бюджеті немає. Його планували "перекидати" з резервного фонду, однак кошти закінчилися і там, через що власне й відбуваються затримки платежів.
Співрозмовники ЕП у Мінфіні запевняють, що рішення про виділення коштів з резервного фонду ухвалили і вже невдовзі кошти мають надійти на рахунки українців. Проте коли саме це може статися, там не уточнили.
Попри проблеми з фінансуванням цієї програми підтримки в уряді вже анонсували нові. Зокрема, роздачу по 1000 грн всім охочим, одноразовий платіж у розмірі 6500 грн соціально вразливим верствам населення, а також безкоштовні поїздки залізницею в межах 3000 км.
В уряді вважають, що ці ініціативи коштуватимуть бюджету 14 млрд грн. Проте такі розрахунки викликають сумніви. Зокрема, минулої зими виплату у розмірі 1000 грн отримали 14,4 млн українців (видатки відповідно становили 14,4 млрд грн). Також сумніви викликає й теза про те, що програма "УЗ-3000" нічого не коштуватиме бюджету, з якого вже сплачуються кошти на покриття збитків "Укрзалізниці".
