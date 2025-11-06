Бюджет-2026: Голова комітету Ради оприлюднила всі суттєві зміни до другого читання замість Свириденко

Кабінет Міністрів вніс значно більше суттєвих змін до проєкту держбюджету на 2026 рік під час підготовки документа до другого читання, ніж повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко напередодні.

Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила у Facebook.

Зокрема, вона навела всі основні зміни до проєкту держбюджету на наступний рік вартістю понад 500 мільйонів гривень, отже Кабмін вирішив:

* збільшити доходи загального фонду держбюджету від підвищення податку на прибуток банків на 30 млрд грн;

* виділити 5,7 мільярда гривень на закупівлю нових вагонів для "Укрзалізниці" (4,3 млрд за рахунок вилучення половини надходжень "банківського податку", який мав би зараховуватись в місцеві бюджети, та повернення 1,4 млрд грн від ДП "Фінансування інфраструктурних проектів");

* спрямувати мінімум 1 млрд грн на гуманітарне розмінування земель;

* спрямувати на програму пільгової іпотеки дивіденди "Укрфінжитла" у розмірі 1,27 млрд грн;

* надати Мінфіну право за рішенням уряду здійснити обмін ОВДП, що перебувають у власності Національного банку, на нові ОВДП;

* зараховувати 50% ПДФО, що сплачується резидентами Defense City, до бюджету громади, куди релокується підприємство;

* перерахувати дотації для місцевих бюджетів, відповідно до чисельності населення за даними Держстату та реєстру ВПО (замість даних Міграційної служби);

* подати до 1 липня законопроєт щодо встановлення єдиних підходів до пенсійного віку та здійснення індексації пенсій на загальних умовах тим, кому пенсія встановлена спеціальними законами;

* розглянути можливість з 1 вересня додатково підвищити заробітні плати вчителів (до підвищення на 30%, яке вже заплановано з 1 січня).

Підласа додала, що у доопрацьованому проєкті держбюджету також враховані доходи від "податку на OLX" та "податку на солодку газовану воду", щодо яких ще не ухвалені відповідні законопроєкти.

Вона також оприлюднила основні зміни у видатковій частині держбюджету:

* на 18,9 млрд грн збільшені видатки на Резервний фонд, який уряд розподіляє на власний розсуд;

* на 6,6 млрд грн збільшені видатки на підвищення зарплати викладачів закладів вищої освіти;

* на 8,24 млрд грн зменшені видатки на Державну прикордонну службу (їх перерозподілили переважно на користь Нацгвардії - 5,85 млрд грн та Нацполіції - 2,29 млрд грн);

* на 1 млрд грн збільшені видатки на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу та страхових премій від воєнних ризиків;

* виділено 1 млрд грн на укриття в дитсадках;

* на 528 млн грн збільшено видатки на публічні інвестиційні проєкти в сфері охорони здоров'я (попередньо - на реконструкцію Харківської обласної дитячої лікарні);

* на 500 млн грн збільшено видатки на підтримку релокованих закладів вищої технічної освіти з прифронтових територій;

* додаткові 500 млн грн передбачені місцевим бюджетам на житло для евакуйованих осіб та ВПО.

Голова комітету уточнила, що зміни вартістю менше 500 млн грн можна буде переглянути в додатках до бюджету на сайті Верховної Ради.

Вона додала, що Верховна Рада планує розглянути бюджет-2026 в другому читанні 18 листопада.

Як повідомлялося, Кабмін напередодні увечері затвердив проєкт держбюджету на 2026 рік до другого читання, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Але вона навела лише дві статті нових видатків: виділення додаткових 18,9 млрд грн для Резервного фонду та 6,6 млрд грн - на підвищення зарплат викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів.

Водночас перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") зауважив, що низка пропозицій депутатів залишилась неврахованою.

"Правку депутатів про хоч часткове підвищення зарплат військовим уряд повністю проігнорував. Дірку на 300 млрд грн на фінансування армії теж залишив. Грошей на реформу БЕБ теж не заклав... Правда цинічно після оголошеного на вихідних марафону популізму?", - написав нардеп у Telegram.