У росії дрони атакували одну з найбільших електростанцій та черговий НПЗ

 

У ніч на 6 листопада група безпілотників здійснила атаки на кілька важливих паливно-енергетичних об'єктів Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

«Внаслідок падіння уламків виник спалах на території промзони у Червоноармійському районі. Пожежні служби оперативно розпочали гасіння пожежі. Фахівці оперативних служб та муніципальних утворень проводять роботи з уточнення пошкоджень та ліквідації наслідків», - повідомив губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

За даними ASTRA, у цій промзоні розташований нафтопереробний завод «ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка».

У місцевих чатах жителі активно обговорюють подію в міських чатах, стверджуючи, що безпілотники успішно влучили в об'єкти НПЗ, спричинивши значні пошкодження. За їхніми даними, хоча сам завод знаходиться на певній відстані від житлових районів міста, атака була досить потужною і викликала серйозні руйнування.

Також повідомляється про атаку безпілотників на Костромську ДРЕС у Волгореченську, що у Костромській області. Місцеві жителі зняли на відео вогняну заграву над Костромською ДРЕС.

Губернатор регіону відзвітував, що місцева влада усуває «наслідки на об'єктах енергетичної інфраструктури».

Зазначається, що Костромська ДРЕС є третьою за потужністю тепловою електростанцією Російської Федерації.

У Міноборони РФ заявили, що за минулу ніч збили 75 безпілотників своїми засобами ППО над російськими регіонами та в тимчасово окупованому Криму.

Також є інформація про закриття аеропортів у низці регіонів Росії вночі.
