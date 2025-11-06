Фінансові новини
Уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»
Кабмін затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета «Зимова підтримка», повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім'ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери», - повідомила Свириденко.
За її словами, кошти будуть нараховуватися автоматично через Пенсійний фонд.
«Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття. Програма охопить понад 660 тисяч людей», - додала прем'єрка.
Днями президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати комплексну програму «зимової підтримки», яка почне діяти у грудні. Зокрема, він анонсував запуск програми транспортної підтримки «УЗ-3000», за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів.
Минулого року Зеленський також ініціював програму одноразової допомоги, яка передбачає виплату однієї тисячі гривень для кожного українця, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу можна оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська.
Нині Верховна Рада має розглядати у другому читанні проєкт держбюджету-2026 України, яка понад три роки протистоїть російській агресії.
За даними Мінфіну, уряд продовжує спрямовувати всі внутрішні фінансові ресурси на забезпечення оборонних витрат, а для покриття соціальних видатків держава розраховує на допомогу міжнародних партнерів.
