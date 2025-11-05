Фінансові новини
Українська атака призупинила експорт нафтопродуктів з Туапсе й роботу місцевого НПЗ – Reuters
14:10 05.11.2025 |
Російський порт на Чорному морі Туапсе призупинив експорт пального, а місцевий нафтопереробний завод зупинив роботу після атаки українських безпілотників по морському терміналу 2 листопада. Про це заявляє агенція Reuters з посиланням на двох джерел у галузі та дані компанії LSEG про відстеження суден.
Співрозмовники повідомили, що контрольований нафтовим гігантом Роснєфтью НПЗ, який експортує більшу частину своєї продукції, наступного дня після ударів припинив перероблення через пошкодження портової інфраструктури.
Компанія та російська портова агенція не відповіли на запит Reuters про коментарі.
До української атаки очікувалось, що Туапсе збільшить експорт нафтопродуктів у листопаді.
За даними LSEG, під час ударів в порту стояли три танкери, які завантажували лігроїн (нафтова фракція, що використовується для виготовлення бензину й для нафтохімічної промисловості. - Ред.), дизельне паливо та мазут. Дані про щонаймненше три судна підтверджував раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, зауважуючи, що ця атака є важливою й матиме "доволі довгострокові" наслідки.
Станом на середу, 5 листопада, всі судна були відведені від причалів та стояли на якорі поблизу порту.
Орієнтований на експорт НПЗ у Туапсе, потужність якого становить 240 000 барелів нафти на добу, виготовляє лігроїн, мазут, вакуумний газойль (важка фракція нафти, використовується для виготовлення бензину та інших нафтопродуктів. - Ред.) й дизпаливо з високим вмістом сірки.
Нафтопереробний завод, який також вже вражали декілька разів, в основному постачає продукцію до Китаю, Малайзії, Сингапуру та Туреччини.
