Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українська атака призупинила експорт нафтопродуктів з Туапсе й роботу місцевого НПЗ – Reuters

Українська атака призупинила експорт нафтопродуктів з Туапсе й роботу місцевого НПЗ – Reuters

 

Російський порт на Чорному морі Туапсе призупинив експорт пального, а місцевий нафтопереробний завод зупинив роботу після атаки українських безпілотників по морському терміналу 2 листопада. Про це заявляє агенція Reuters з посиланням на двох джерел у галузі та дані компанії LSEG про відстеження суден.

Співрозмовники повідомили, що контрольований нафтовим гігантом Роснєфтью НПЗ, який експортує більшу частину своєї продукції, наступного дня після ударів припинив перероблення через пошкодження портової інфраструктури.

Компанія та російська портова агенція не відповіли на запит Reuters про коментарі.

До української атаки очікувалось, що Туапсе збільшить експорт нафтопродуктів у листопаді.

За даними LSEG, під час ударів в порту стояли три танкери, які завантажували лігроїн (нафтова фракція, що використовується для виготовлення бензину й для нафтохімічної промисловості. - Ред.), дизельне паливо та мазут. Дані про щонаймненше три судна підтверджував раніше речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, зауважуючи, що ця атака є важливою й матиме "доволі довгострокові" наслідки.

Станом на середу, 5 листопада, всі судна були відведені від причалів та стояли на якорі поблизу порту.

Орієнтований на експорт НПЗ у Туапсе, потужність якого становить 240 000 барелів нафти на добу, виготовляє лігроїн, мазут, вакуумний газойль (важка фракція нафти, використовується для виготовлення бензину та інших нафтопродуктів. - Ред.) й дизпаливо з високим вмістом сірки.

Нафтопереробний завод, який також вже вражали декілька разів, в основному постачає продукцію до Китаю, Малайзії, Сингапуру та Туреччини.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес