Дрони атакували енергетичну інфраструктуру двох російських міст

У російському місті Орел уражена теплоелектроцентраль.

Як передає Укрінформ, про це керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко повідомив у Телеграмі.

"ТЕЦ в російському Орлі зараз дуже погано", - зазначив він.

Безпілотники вночі 5 листопада атакували інфраструктуру двох обласних центрів Росії - Орла та Володимира, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на телеграм-канал Astra і губернаторів цих регіонів.

У Орлі заявили про атаку реактивних безпілотників, повідомляє російська служба ВВС.

Видання цитує губернатора Орловської області Андрія Клочкова, який заявив про нібито збиття двох реактивних безпілотників над містом у ніч проти середи. За його словами, у результаті атаки були пошкоджені сім приватних домоволодінь та скління в одному багатоквартирному будинку. Постраждалих унаслідок удару БпЛА немає, додав він.

Тим часом аналіз телеграм-каналу Astra на основі відкритих джерел показав, що вибухи в Орлі пролунали в районі ТЕЦ.

Зазначається, що від місця зйомки двох відеозаписів місцевих жителів, що містять моменти вибухів, до місцевої ТЕЦ близько 1,5 та 1,2 кілометра відповідно.

При цьому місцеві жителі стверджують, що атака була ракетною. Такої думки притримується і аналітик Astra, який вважає, що удар по ТЕЦ був здійснений за допомогою ракети або реактивного безпілотника.

Менш ніж за кілометр від Орловської ТЕЦ розташоване оборонне підприємство «Орелтекмаш», на якому виробляють рухомі засоби технічного обслуговування, ремонту та евакуації для військових.

Орловська ТЕЦ - найбільше генеруюче джерело електроенергії і тепла в області, що забезпечує як електрику, так і теплопостачання.

"Безпілотниками атакована енергетична інфраструктура у передмісті Володимира. Фахівці працюють на місці. З настанням світлого часу розпочнеться ліквідація наслідків. Прохання зберігати спокій. Усі системи життєзабезпечення працюють у нормальному режимі", - заявив губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв.

За повідомленням Astra, вночі 5 листопада сталась атака на ТЕЦ в Орлі. Про це свідчать відео і повідомлення від очевидців.

Очільник Ростовської області Юрій Слюсар заявив про нібито перехоплення БпЛА у чотирьох районах регіону.

Міноборони РФ прозвітувало про буцімто ліквідацію 40 дронів літакового типу впродовж цієї ночі.

За інформацією оборонного відомства країни-агресора, безпілотники нібито збивали над Воронезькою, Ростовською, Курською, Брянською, Бєлгородською, Орловською областями РФ та тимчасово окупованим Кримом.

Як повідомляв Укрінформ, у Росії 31 жовтня заявили про атаки безпілотників. Зокрема були уражені ТЕЦ в Орлі та електропідстанція у Володимирській області.