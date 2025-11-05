Фінансові новини
- |
- 05.11.25
- |
- 00:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
У ЄС назвали терміни, коли Україна має згортати телемарафон «Єдині новини»
18:04 04.11.2025 |
У щорічному звіті про розширення, який Європейська комісія складає для всіх держав-кандидатів, встановили крайній термін, до якого збереження формату телемарафону "Єдині новини" є можливим.
Про це пише "Європейська правда".
Як відомо, у 2024 році Єврокомісія вперше оголосила, що українська влада має зупинити формат телемарафону "Єдині новини".
Цього року у звіті Брюссель встановив конкретний термін, до якого збереження "марафону" є можливим.
"Перегляд потреби телемарафону як формату, що фінансується державою, має відбутися щонайпізніше до того, як Україна призупинить воєнний стан", - стверджує звіт.
У звіті також нагадали, що опитування вже зараз підтверджують падіння довіри до марафону.
Нагадаємо, у звіті Єврокомісії йдеться, що Україна демонструє прогрес у здійсненні ключових реформ на шляху до вступу до ЄС, незважаючи на війну з Росією.
Також звіт про розширення у 2025 році позитивно оцінює прогрес реформ в Україні. "Європейська правда" готує детальніший аналіз звіту після його оприлюднення.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Офісі генпрокурора пояснили обшуки у працівника НАБУ
|Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва
|У ЄС назвали терміни, коли Україна має згортати телемарафон «Єдині новини»
|ФРН виділить на допомогу Україні у 2026 році ще €3 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський не підтримує ідею про вступ України до ЄС з частковими правами
|НАБУ заявило про обшук у свого працівника: із застосуванням фізичної сили та без ухвали суду
|Єврокомісія: Україна віддана вступу до ЄС, просуваючись у ключових реформах - Пакет розширення
|Ukraine Facility: в ЄС схвалили надання Україні понад 1,8 млрд євро
|Велика Британія передає Україні всі свої 99 САУ AS-90 – документ FOIA
|Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент
Бізнес
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів
|Оголошено фіналістів конкурсу «Car of the Year 2026»
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman