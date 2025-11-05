У ЄС назвали терміни, коли Україна має згортати телемарафон «Єдині новини»

У щорічному звіті про розширення, який Європейська комісія складає для всіх держав-кандидатів, встановили крайній термін, до якого збереження формату телемарафону "Єдині новини" є можливим.

Про це пише "Європейська правда".

Як відомо, у 2024 році Єврокомісія вперше оголосила, що українська влада має зупинити формат телемарафону "Єдині новини".

Цього року у звіті Брюссель встановив конкретний термін, до якого збереження "марафону" є можливим.

"Перегляд потреби телемарафону як формату, що фінансується державою, має відбутися щонайпізніше до того, як Україна призупинить воєнний стан", - стверджує звіт.

У звіті також нагадали, що опитування вже зараз підтверджують падіння довіри до марафону.

Нагадаємо, у звіті Єврокомісії йдеться, що Україна демонструє прогрес у здійсненні ключових реформ на шляху до вступу до ЄС, незважаючи на війну з Росією.

Також звіт про розширення у 2025 році позитивно оцінює прогрес реформ в Україні. "Європейська правда" готує детальніший аналіз звіту після його оприлюднення.