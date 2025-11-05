Фінансові новини
- |
- 05.11.25
- |
- 00:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ФРН виділить на допомогу Україні у 2026 році ще €3 млрд
17:57 04.11.2025 |
Уряд Німеччини має намір включити у бюджет країни на 2026 рік додаткове фінансування у розмірі трьох мільярдів євро на допомогу Україні, повідомили у вівторок, 4 листопада, декілька ЗМІ, зокрема агенція Reuters і німецьке видання Handelsblatt, посилаючись на джерела в уряді.
У поточному проєкті бюджету ФРН на 2026 рік, що був схвалений урядом у липні, на допомогу Україні передбачено 8,5 мільярда євро. Таким чином загальний обсяг фінансування підтримки, у разі затвердження пропозицій уряду Бундестагом, сягне 11,5 мільярда євро.
Таким чином сума фінансової підтримки, наданої Берліном Києву наступного року, може перевищити цьогорічні показники. У червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявляв, що його країна збільшила фінансування допомоги Україні до семи мільярдів євро і мала плани виділити ще 1,9 мільярда євро на допомогу Україні.
Додаткове фінансування спрямують на зброю
За даними Reuters, додаткові три мільярди євро планують спрямувати на артилерію, дрони, броньовані транспортні засоби, а також системи протиповітряної оборони Patriot.
Як зазначає агенція, плани щодо додаткового фінансування для України підтримують лідери обох урядових фракцій: і канцлер Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), який представляє консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), і міністр фінансів Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil), що представляє Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Офісі генпрокурора пояснили обшуки у працівника НАБУ
|Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва
|У ЄС назвали терміни, коли Україна має згортати телемарафон «Єдині новини»
|ФРН виділить на допомогу Україні у 2026 році ще €3 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський не підтримує ідею про вступ України до ЄС з частковими правами
|НАБУ заявило про обшук у свого працівника: із застосуванням фізичної сили та без ухвали суду
|Єврокомісія: Україна віддана вступу до ЄС, просуваючись у ключових реформах - Пакет розширення
|Ukraine Facility: в ЄС схвалили надання Україні понад 1,8 млрд євро
|Велика Британія передає Україні всі свої 99 САУ AS-90 – документ FOIA
|Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент
Бізнес
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів
|Оголошено фіналістів конкурсу «Car of the Year 2026»
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman