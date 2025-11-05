Авторизация

ФРН виділить на допомогу Україні у 2026 році ще €3 млрд

 Фрідріх Мерц (п) і Ларс Клінґбайль у Бундестазі

Уряд Німеччини має намір включити у бюджет країни на 2026 рік додаткове фінансування у розмірі трьох мільярдів євро на допомогу Україні, повідомили у вівторок, 4 листопада, декілька ЗМІ, зокрема агенція Reuters і німецьке видання Handelsblatt, посилаючись на джерела в уряді.

У поточному проєкті бюджету ФРН на 2026 рік, що був схвалений урядом у липні, на допомогу Україні передбачено 8,5 мільярда євро. Таким чином загальний обсяг фінансування підтримки, у разі затвердження пропозицій уряду Бундестагом, сягне 11,5 мільярда євро.

Таким чином сума фінансової підтримки, наданої Берліном Києву наступного року, може перевищити цьогорічні показники. У червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявляв, що його країна збільшила фінансування допомоги Україні до семи мільярдів євро і мала плани виділити ще 1,9 мільярда євро на допомогу Україні.

Додаткове фінансування спрямують на зброю

За даними Reuters, додаткові три мільярди євро планують спрямувати на артилерію, дрони, броньовані транспортні засоби, а також системи протиповітряної оборони Patriot.

Як зазначає агенція, плани щодо додаткового фінансування для України підтримують лідери обох урядових фракцій: і канцлер Фрідріх Мерц (Friedrich Merz), який представляє консервативний блок Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), і міністр фінансів Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil), що представляє Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН).
За матеріалами: Deutsche Welle
 

