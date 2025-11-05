Фінансові новини
- |
- 05.11.25
- |
- 00:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський не підтримує ідею про вступ України до ЄС з частковими правами
16:37 04.11.2025 |
Президент України Володимир Зеленський не вважає кращим варіантом для України ідею щодо вступу нових членів з обмеженими правами, аби прискорити їхнє членство у ЄС.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у прямому ефірі Euronews в рамках публічного саміту щодо розширення ЄС.
Зеленського запитали, чи підтримав би він ідею про прийняття нових членів ЄС, зокрема України, з частковим правом голосу на перший час - що могло би прискорити процес.
"Ні, як це можна зрозуміти? Ми хотіли би, щоб до України було ставлення на рівних. І якщо мова про членство у ЄС - воно має бути повноправним... Як на мене, дуже важливо, щоб це були рівноправні країни за одним столом, незалежно від розміру території чи населення. Важливо, щоб вони поділяли спільні цінності. На мою думку, не можна бути "наполовину членом ЄС", - прокоментував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Politico повідомляло, що в ЄС нібито обговорюють нову модель розширення - без повного права голосу для нових членів, що могло б зробити поступливішим угорського прем'єра Віктора Орбана щодо вступу України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Офісі генпрокурора пояснили обшуки у працівника НАБУ
|Україну попередили, але не покарали. Як ЄС оцінив реформи та чого чекає від Києва
|У ЄС назвали терміни, коли Україна має згортати телемарафон «Єдині новини»
|ФРН виділить на допомогу Україні у 2026 році ще €3 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Зеленський не підтримує ідею про вступ України до ЄС з частковими правами
|НАБУ заявило про обшук у свого працівника: із застосуванням фізичної сили та без ухвали суду
|Єврокомісія: Україна віддана вступу до ЄС, просуваючись у ключових реформах - Пакет розширення
|Ukraine Facility: в ЄС схвалили надання Україні понад 1,8 млрд євро
|Велика Британія передає Україні всі свої 99 САУ AS-90 – документ FOIA
|Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент
Бізнес
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів
|Оголошено фіналістів конкурсу «Car of the Year 2026»
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman