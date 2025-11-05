Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський не підтримує ідею про вступ України до ЄС з частковими правами

 

Президент України Володимир Зеленський не вважає кращим варіантом для України ідею щодо вступу нових членів з обмеженими правами, аби прискорити їхнє членство у ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у прямому ефірі Euronews в рамках публічного саміту щодо розширення ЄС.

Зеленського запитали, чи підтримав би він ідею про прийняття нових членів ЄС, зокрема України, з частковим правом голосу на перший час - що могло би прискорити процес.

"Ні, як це можна зрозуміти? Ми хотіли би, щоб до України було ставлення на рівних. І якщо мова про членство у ЄС - воно має бути повноправним... Як на мене, дуже важливо, щоб це були рівноправні країни за одним столом, незалежно від розміру території чи населення. Важливо, щоб вони поділяли спільні цінності. На мою думку, не можна бути "наполовину членом ЄС", - прокоментував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Politico повідомляло, що в ЄС нібито обговорюють нову модель розширення - без повного права голосу для нових членів, що могло б зробити поступливішим угорського прем'єра Віктора Орбана щодо вступу України.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0725
  0,0316
 0,08
EUR
 1
 48,3329
  0,0940
 0,19

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0500  0,04 0,10 42,0800  0,04 0,10
EUR 48,2800  0,10 0,21 48,3150  0,11 0,22

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес