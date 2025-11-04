Велика Британія передає Україні всі свої 99 САУ AS-90 – документ FOIA

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило передачу Україні всіх 99 самохідних артилерійських установок (САУ) AS-90, які залишалися на озброєнні країни. Відповідна інформація міститься у документі, оприлюдненому в межах запиту FOIA (Закону про свободу інформації). Про це пише "Мілітарний" з посиланням на інсайдера NedSnow2019 з X.

У звіті зазначається, що кількість переданих систем збігається з даними UN ROCA за 2021 рік, де на балансі Великої Британії значилися саме 99 одиниць AS-90. При цьому доля 37 гаубиць, які тоді очікували на утилізацію, залишається невідомою. Імовірно, їх могли використати як джерело запасних частин для ремонту основних установок.

Крім того, у відповіді британського відомства підтверджено передачу Україні 28 самохідних гаубиць M109A4BE, які перебували на зберіганні, а також 54 буксируваних 105-мм гаубиць L119. Ці системи вже активно застосовуються українською артилерією.

Документ FOIA вперше офіційно фіксує повну передачу Україні всіх наявних у Великої Британії AS-90, а також підтверджує постачання інших артилерійських систем у межах попередніх пакетів військової допомоги.

САУ AS-90 - це 155-мм гусенична самохідна артилерійська установка, прийнята на озброєння у 1990-х роках. Вона відома високою скорострільністю (до 3 пострілів за 10 секунд) та здатністю стріляти на відстань до 24,7-30 км (залежно від типу снаряда).

Україна вже використовує ці САУ в боях проти росії. Перші системи були передані нашій країні на початку 2023 року. Станом на 2025 рік, Україна має близько 50 одиниць AS-90 на озброєнні.

До слова, раніше стало відомо, що Велика Британія передала Україні більше ракет Storm Shadow для далекобійних ударів по росії.