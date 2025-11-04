Фінансові новини
- |
- 04.11.25
- |
- 14:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Велика Британія передає Україні всі свої 99 САУ AS-90 – документ FOIA
11:20 04.11.2025 |
Міністерство оборони Великої Британії підтвердило передачу Україні всіх 99 самохідних артилерійських установок (САУ) AS-90, які залишалися на озброєнні країни. Відповідна інформація міститься у документі, оприлюдненому в межах запиту FOIA (Закону про свободу інформації). Про це пише "Мілітарний" з посиланням на інсайдера NedSnow2019 з X.
У звіті зазначається, що кількість переданих систем збігається з даними UN ROCA за 2021 рік, де на балансі Великої Британії значилися саме 99 одиниць AS-90. При цьому доля 37 гаубиць, які тоді очікували на утилізацію, залишається невідомою. Імовірно, їх могли використати як джерело запасних частин для ремонту основних установок.
Крім того, у відповіді британського відомства підтверджено передачу Україні 28 самохідних гаубиць M109A4BE, які перебували на зберіганні, а також 54 буксируваних 105-мм гаубиць L119. Ці системи вже активно застосовуються українською артилерією.
Документ FOIA вперше офіційно фіксує повну передачу Україні всіх наявних у Великої Британії AS-90, а також підтверджує постачання інших артилерійських систем у межах попередніх пакетів військової допомоги.
САУ AS-90 - це 155-мм гусенична самохідна артилерійська установка, прийнята на озброєння у 1990-х роках. Вона відома високою скорострільністю (до 3 пострілів за 10 секунд) та здатністю стріляти на відстань до 24,7-30 км (залежно від типу снаряда).
Україна вже використовує ці САУ в боях проти росії. Перші системи були передані нашій країні на початку 2023 року. Станом на 2025 рік, Україна має близько 50 одиниць AS-90 на озброєнні.
До слова, раніше стало відомо, що Велика Британія передала Україні більше ракет Storm Shadow для далекобійних ударів по росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Велика Британія передає Україні всі свої 99 САУ AS-90 – документ FOIA
|Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент
|ЄС доплатить Україні 600 млн євро за закон про АРМА і «оштрафує» за затримку інших реформ
|Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
|Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
|Україна отримала від Німеччини нові комплекси ППО Patriot – Зеленський
|CNN: Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, однак остаточне рішення за Трампом
|Трамп відмовив Орбану у винятку з нафтових санкцій проти РФ
|Насірова засудили до 6 років позбавлення волі
Бізнес
|TSMC планує підвищити ціни на передові чипи до 10% через високий попит
|BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
|Сі Цзіньпін хоче створити глобальний орган для регулювання ШІ на противагу США
|Nexperia призупинила постачання пластин для виробництва чипів на свій китайський завод
|Grammarly змінює назву компанії на Superhuman
|У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
|YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ