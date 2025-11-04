Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент

 

Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї в Берліні й Копенгагені, повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу 3 листопада.

«Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це coproduction і експорт, про який ми говорили, тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей», - сказав Зеленський.

Він додав, що відкриття перших двох представництв вирішене на рівні компаній, а також на рівні держав.

«Перші дві столиці - наші представництва там будуть - це Берлін і Копенгаген. Це буде в цьому році. Юридично все це буде відкриватися і будуть напрацьовуватися контракти», - зазначив президент.

Крім того, Зеленський без подробиць повідомив, що наступного тижня Україну відвідає команда США щодо угоди про виробництво дронів. У жовтні після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до обговорення зі Сполученими Штатами щодо співпраці стосовно безпілотників. «Сполучені Штати будуть мати певні типи дронів», - сказав він журналістам.

Перед зустріччю Зеленський заявив, що Київ готовий домовлятися зі США стосовно постачання ракет «Toмагавк» в обмін на дрони українського виробництва. Трамп, у свою чергу, підтвердив зацікавленість США в українських дронах.

У вересні президент повідомив, що Україна планує експортувати деякі види зброї, які має в надлишку, щоб отримати додаткові кошти на «дефіцитні речі». За його словами, вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків, це - США, Європа, Близький Схід, Африка.

24 вересня Зеленський під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, які були перевірені в реальних умовах війни.

На початку вересня президент заявляв, що майже 60% зброї, яку використовують українські військові, - це українська зброя.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0100  0,04 0,11 42,0400  0,05 0,11
EUR 48,3800  0,02 0,04 48,4200  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес