Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї у Берліні й Копенгагені – президент
23:17 03.11.2025
Україна цього року відкриє представництва з експорту зброї в Берліні й Копенгагені, повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу 3 листопада.
«Ми відкриваємо дві експортні столиці. Ви знаєте, що це coproduction і експорт, про який ми говорили, тієї зброї, яку ми можемо дозволити собі продавати, щоб мати додаткові гроші на наше внутрішнє виробництво дефіцитних речей, на які нам не вистачає грошей», - сказав Зеленський.
Він додав, що відкриття перших двох представництв вирішене на рівні компаній, а також на рівні держав.
«Перші дві столиці - наші представництва там будуть - це Берлін і Копенгаген. Це буде в цьому році. Юридично все це буде відкриватися і будуть напрацьовуватися контракти», - зазначив президент.
Крім того, Зеленський без подробиць повідомив, що наступного тижня Україну відвідає команда США щодо угоди про виробництво дронів. У жовтні після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до обговорення зі Сполученими Штатами щодо співпраці стосовно безпілотників. «Сполучені Штати будуть мати певні типи дронів», - сказав він журналістам.
Перед зустріччю Зеленський заявив, що Київ готовий домовлятися зі США стосовно постачання ракет «Toмагавк» в обмін на дрони українського виробництва. Трамп, у свою чергу, підтвердив зацікавленість США в українських дронах.
У вересні президент повідомив, що Україна планує експортувати деякі види зброї, які має в надлишку, щоб отримати додаткові кошти на «дефіцитні речі». За його словами, вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків, це - США, Європа, Близький Схід, Африка.
24 вересня Зеленський під час виступу на засіданні Генеральної асамблеї ООН заявив, що Україна вирішила відкрити експорт зброї, щоб показати партнерам системи, які були перевірені в реальних умовах війни.
На початку вересня президент заявляв, що майже 60% зброї, яку використовують українські військові, - це українська зброя.
