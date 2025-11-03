ЄС доплатить Україні 600 млн євро за закон про АРМА і «оштрафує» за затримку інших реформ

Євросоюз разом з новим, п'ятим траншем у рамках Ukraine facility на суму в 1,35 млрд євро виплатить Україні також майже 600 млн євро за реформу, яку Україна мала провести раніше.

Про це йдеться у проєкті рішення Ради ЄС, яке є у розпорядженні "Європейської правди".

Як повідомляла "Європейська правда" раніше, Рада ЄС 4 листопада затвердить п'ятий транш фінансування України у рамках Ukraine Facility. Посли держав ЄС у Брюсселі ухвалили надання Україні п'ятого траншу у сумі 1,351 млрд євро .

Утім, Україна отримає більшу суму, йдеться у проєкті рішення.

Єврокомісія одночасно перерахує в український бюджет також частину попереднього, четвертого траншу. У проєкті рішення Рада ЄС констатує "задовільне виконання (Україною) умов для часткової сплати четвертого та п'ятого траншів у сумі 1 949 400 399 євро , з яких 597 494 240 євро відповідає четвертому траншу та 1 351 906 159 євро відповідає п'ятому траншу.

Сума у майже 600 млн євро відповідає тій частині фінансування, яке ЄС пообіцяв Україні за здійснення реформи Агенції з повернення та розшуку активів (відома за назвою АРМА).

Як розповідала "ЄвроПравда", у липні президент підписав закон про агентство управління замороженими активами АРМА, це призвело до відставки токсичної керівниці цього агентства Олени Думи. Утім, так званий "План України" у рамках Ukraine Facility, що передбачає європейське фінансування українського бюджету, передбачав ухвалення цього закону ще у першому кварталі 2025 року.

За правилами ЄС, у разі виконання реформ за "Планом України" із затримкою не більше як рік Україна може отримати передбачені кошти у повному обсязі.

Треба зауважити, що з реформ 2-го кварталу 2025 року, за які Україна отримає 1,351 млрд євро, також виконано не все. П'ятий транш мав би скласти майже 2 млрд євро; таким чином, майже третину цих коштів ЄС притримає, поки Україна не надолужить відставання від графіка.

У цьому кварталі нас "оштрафували" за невиконання двох реформ: змін щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та їх перевірки та реформи цифровізації виконавчого провадження. Україна має час до кінця 2-го кварталу 2026 року на їхнє виконання; в іншому разі кошти "згорять".

Також проєкт рішення ЄС, попередньо підтриманий державами-членами, стверджує, що "Україна продовжує підтримувати і поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему і верховенство права, а також гарантувати дотримання прав людини, в тому числі прав осіб, що належать до меншин", оскільки це є базовою вимогою для продовження фінансування.