НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg

 

Велика Британія поставила Україні франко-британські крилаті ракети Storm Shadow перед прийдешньою зимою. Однак скільки ж озброєння отримав Київ - невідомо.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

Як кажуть співрозмовники видання, таку допомогу відправили перед зимовими місяцями, адже Лондон стурбований тим, що кремль посилює атаки на українських цивільних у цей період.

Цей крок відбувся після того, як президент США Дональд Трамп знову виключив можливість відправлення ракет Tomahawk в Україну.

Як вказує Bloomberg, Storm Shadow допомогли Україні зосередитися на вразливих місцях росії. Так, цього жовтня Сили оборони заявили, що уразили Брянський хімічний завод, зокрема, за допомогою цих далекобійних ракет.

Це стало першим підтвердженим використанням Storm Shadow по території росії з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Британський уряд не розкриває, скільки ракет Storm Shadow він передав Україні під час повномасштабної війни, і не регулярно оголошує про передачу.

Вперше українські війська завдали удару цією далекобійною зброєю по військових цілях у росії торік у листопаді. Цей удар відбувся через день після того, як Україна вперше розгорнула американські системи ATACMS, після рішення адміністрації тодішнього президента Джо Байдена схвалити обмежене використання Києвом цієї зброї для ураження цілей на російській території.
За матеріалами: hromadske.ua
Ключові теги: Британія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8924
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 48,4088
  0,1044
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,07 0,18 42,0600  0,07 0,15
EUR 48,4100  0,01 0,02 48,4350  0,00 0,00

