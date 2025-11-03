Україна отримала від Німеччини нові комплекси ППО Patriot – Зеленський

Україна отримала додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot, які були передані Німеччиною. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, однак він не уточнив кількість систем, що надійшли. Президент наголосив, що російські повітряні удари по Україні залишаються головним інструментом путінської агресії, тому посилення протиповітряної оборони є критично важливим.

За словами глави держави, розвиток українських можливостей ППО здатен забезпечити безпеку не лише для України, а й для партнерів у майбутньому. Зеленський підкреслив, що переговори щодо подальшого зміцнення оборони тривають як між урядами країн, так і з виробниками комплексів.

В кінці вересня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала ізраїльський комплекс Patriot, який із серпня захищає українське небо, а восени нашій країні надійдуть ще дві такі системи від союзників. Вірогідно, тоді мова йшла саме про німецькі комплекси, які Україна зараз отримує.

До слова, нещодавно президент запропонував Європі змінити порядок черги щодо поставок Patriot. Причиною він назвав те, що деякі держави не використовують їх так, як це робить Україна. Він наголосив, що наша країна має отримати системи Patriot зараз, а пізніше готова віддати їх назад або замінити, коли прийде її черга.