Фінансові новини
- |
- 03.11.25
- |
- 08:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримала від Німеччини нові комплекси ППО Patriot – Зеленський
08:34 03.11.2025 |
Україна отримала додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot, які були передані Німеччиною. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, однак він не уточнив кількість систем, що надійшли. Президент наголосив, що російські повітряні удари по Україні залишаються головним інструментом путінської агресії, тому посилення протиповітряної оборони є критично важливим.
За словами глави держави, розвиток українських можливостей ППО здатен забезпечити безпеку не лише для України, а й для партнерів у майбутньому. Зеленський підкреслив, що переговори щодо подальшого зміцнення оборони тривають як між урядами країн, так і з виробниками комплексів.
В кінці вересня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала ізраїльський комплекс Patriot, який із серпня захищає українське небо, а восени нашій країні надійдуть ще дві такі системи від союзників. Вірогідно, тоді мова йшла саме про німецькі комплекси, які Україна зараз отримує.
До слова, нещодавно президент запропонував Європі змінити порядок черги щодо поставок Patriot. Причиною він назвав те, що деякі держави не використовують їх так, як це робить Україна. Він наголосив, що наша країна має отримати системи Patriot зараз, а пізніше готова віддати їх назад або замінити, коли прийде її черга.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|CNN: Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, однак остаточне рішення за Трампом
|Трамп відмовив Орбану у винятку з нафтових санкцій проти РФ
|Насірова засудили до 6 років позбавлення волі
|Труханову призначили домашній арешт у справі про підтоплення в Одесі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|НБУ порадив оподаткувати посилки до 150 євро й імпорт електромобілів
|За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить уряд
|Rheinmetall на замовлення США створить систему швидкого ремонту БМП Bradley для ЗСУ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
|Трамп: Китай буде співпрацювати зі США в питанні війни РФ проти України
Бізнес
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%