Фінансові новини
- |
- 01.11.25
- |
- 01:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп відмовив Орбану у винятку з нафтових санкцій проти РФ
23:48 31.10.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що відмовив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану у проханні про виняток із санкційщодо російської нафти. Про це американський президент повідомив у п'ятницю, 31 жовтня, журналістам на борту Air Force One.
"Він попросив про виняток. Ми його не надали, але він просив", - сказав Трамп. При цьому він додав, що Орбан є його другом.
Як повідомлялося,Орбан заявив, що під час зустрічі з Трампом 7 листопада планує переконати президента США надати його країні виняток із санкцій проти російської нафти через нібито залежність від трубопровідних мереж.
Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не припинить купувати російську нафту через географічні особливості, навіть якщо на відмові від її імпорту наполягатиме Трамп.
Угорщина систематично виступає проти вступу України до Європейського Союзу і блокує відкриття першого кластеру переговорів, попри виконання Києвом всіх умов. Будапешт також не підтримує виділення військової допомоги.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп відмовив Орбану у винятку з нафтових санкцій проти РФ
|Насірова засудили до 6 років позбавлення волі
|Труханову призначили домашній арешт у справі про підтоплення в Одесі
|Хмарочос «Гулівер» у Києві закрили на невизначений термін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить уряд
|Rheinmetall на замовлення США створить систему швидкого ремонту БМП Bradley для ЗСУ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
|Трамп: Китай буде співпрацювати зі США в питанні війни РФ проти України
|Справа екскерівника «Укренерго» Кудрицького. Судять (не) за блекаути?
|Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру
Бізнес
|Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%