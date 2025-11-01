Трамп відмовив Орбану у винятку з нафтових санкцій проти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що відмовив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану у проханні про виняток із санкційщодо російської нафти. Про це американський президент повідомив у п'ятницю, 31 жовтня, журналістам на борту Air Force One.

"Він попросив про виняток. Ми його не надали, але він просив", - сказав Трамп. При цьому він додав, що Орбан є його другом.

Як повідомлялося,Орбан заявив, що під час зустрічі з Трампом 7 листопада планує переконати президента США надати його країні виняток із санкцій проти російської нафти через нібито залежність від трубопровідних мереж.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина не припинить купувати російську нафту через географічні особливості, навіть якщо на відмові від її імпорту наполягатиме Трамп.

Угорщина систематично виступає проти вступу України до Європейського Союзу і блокує відкриття першого кластеру переговорів, попри виконання Києвом всіх умов. Будапешт також не підтримує виділення військової допомоги.