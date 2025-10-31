Авторизация

НБУ порадив оподаткувати посилки до 150 євро й імпорт електромобілів

11:31 31.10.2025 |

Економіка

 

Національний банк вважає за доцільне оподаткувати посилки до 150 євро та непріоритетний імпорт - електромобілі, предмети розкоші. Про це повідомляється в жовтневому інфляційному звіті НБУ.

Рекомендація Нацбанку пов'язана з рекордним дефіцитом поточного рахунку платіжного балансу України (тобто з відтоком валюти за кордон), що у січні-вересні 2025 року сягнув $24,9 мільярда.

Це зростання пов'язане не зі споживчим бумом, а з витратами на оборону й відновлення країни. За даними НБУ, найбільше зростає імпорт продукції машинобудування (на 36%) та інвестиційних товарів (на 39%), що потрібні для оборонного комплексу. Споживчий імпорт збільшився на 8%, але його частка в загальному імпорті навіть скорочується.

Проте традиційні методи скорочення дефіциту - фіскальна консолідація чи курсові механізми - під час війни мають обмежену ефективність, а суттєве зменшення видатків може знизити обороноздатність країни, вказав НБУ.

Тому він запропонував сконцентруватися на цільових заходах обмеження непріоритетного імпорту без негативних наслідків для економіки й безпеки. Це дозволить дещо скоротити відтік валюти, не зашкодивши критичним напрямам.

"Серед можливих опцій можуть бути зниження непріоритетних видатків, а також запровадження оподаткування некритичних у воєнний час напрямів без значних негативних наслідків для економіки. Зокрема, варто сконцентруватися на цільових заходах обмеження імпорту: податках на посилки вартістю до 150 євро та інший непріоритетний імпорт - електромобілі, предмети розкоші тощо", - йдеться у звіті.

Попри формальний дефіцит, НБУ не вбачає загроз для зовнішньої стійкості України, оскільки він повністю фінансується міжнародними партнерами на пільгових умовах. Міжнародні резерви станом на початок жовтня залишаються високими - $46,6 млрд.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

