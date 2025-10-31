Фінансові новини
- |
- 31.10.25
- |
- 14:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ порадив оподаткувати посилки до 150 євро й імпорт електромобілів
11:31 31.10.2025 |
Національний банк вважає за доцільне оподаткувати посилки до 150 євро та непріоритетний імпорт - електромобілі, предмети розкоші. Про це повідомляється в жовтневому інфляційному звіті НБУ.
Рекомендація Нацбанку пов'язана з рекордним дефіцитом поточного рахунку платіжного балансу України (тобто з відтоком валюти за кордон), що у січні-вересні 2025 року сягнув $24,9 мільярда.
Це зростання пов'язане не зі споживчим бумом, а з витратами на оборону й відновлення країни. За даними НБУ, найбільше зростає імпорт продукції машинобудування (на 36%) та інвестиційних товарів (на 39%), що потрібні для оборонного комплексу. Споживчий імпорт збільшився на 8%, але його частка в загальному імпорті навіть скорочується.
Проте традиційні методи скорочення дефіциту - фіскальна консолідація чи курсові механізми - під час війни мають обмежену ефективність, а суттєве зменшення видатків може знизити обороноздатність країни, вказав НБУ.
Тому він запропонував сконцентруватися на цільових заходах обмеження непріоритетного імпорту без негативних наслідків для економіки й безпеки. Це дозволить дещо скоротити відтік валюти, не зашкодивши критичним напрямам.
"Серед можливих опцій можуть бути зниження непріоритетних видатків, а також запровадження оподаткування некритичних у воєнний час напрямів без значних негативних наслідків для економіки. Зокрема, варто сконцентруватися на цільових заходах обмеження імпорту: податках на посилки вартістю до 150 євро та інший непріоритетний імпорт - електромобілі, предмети розкоші тощо", - йдеться у звіті.
Попри формальний дефіцит, НБУ не вбачає загроз для зовнішньої стійкості України, оскільки він повністю фінансується міжнародними партнерами на пільгових умовах. Міжнародні резерви станом на початок жовтня залишаються високими - $46,6 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ порадив оподаткувати посилки до 150 євро й імпорт електромобілів
ТОП-НОВИНИ
|За Україну в НАТО і ЄС: як вибори у Нідерландах принесли сенсацію та хто очолить уряд
|Rheinmetall на замовлення США створить систему швидкого ремонту БМП Bradley для ЗСУ
|Польща знайшла нову причину не скасовувати заборону на агроекспорт з України
|Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Справа екскерівника «Укренерго» Кудрицького. Судять (не) за блекаути?
|Dragon Capital погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025р. до 1,7% через атаки на критичну інфраструктуру
|У Росії дрони атакували НПЗ та хімзавод, закривалися понад 10 аеропортів - ЗМІ
|Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову
|Нетаньяху наказав вдарити по Газі через порушення перемир'я ХАМАСом
|У Верховній Раді зареєстровано законопроект про «реєстр дропів»
Бізнес
|Nvidia стала першою у світі компанією з капіталізацією у $5 трлн
|Google переходить на Arm: на 65% краще співвідношення ціни, якості та ефективності
|Microsoft і OpenAI уклали нову довгострокову угоду: партнерство виходить на новий рівень
|Uber, Stellantis, NVIDIA та Foxconn створять спільний сервіс роботаксі
|Microsoft додає режим Copilot Mode в Edge, щоб конкурувати з браузером ChatGPT Atlas від OpenAI
|Nvidia інвестує $1 млрд у Nokia: акції фінської компанії злетіли на 26%
|OpenAI офіційно переходить на комерційну основу