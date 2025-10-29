Фінансові новини
29.10.25
- 13:44
- RSS
- мапа сайту
У Росії дрони атакували НПЗ та хімзавод, закривалися понад 10 аеропортів - ЗМІ
09:23 29.10.2025 |
У Росії в ніч проти середи, 29 жовтня, група безпілотників атакувала нафтопереробний і нафтохімічний заводи.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал Astra.
За даними місцевих жителів, дрони атакували НПЗ «НС-Ойл» у селищі Новоспаському в Ульяновській області.
Губернатор регіону вже підтвердив атаку у Новоспаському районі, але про НПЗ не згадав. Згідно з відкритими даними, підприємство займається переробкою та підготовкою до переробки нафти.
Загальна виробнича потужність заводу становить 30 тисяч тонн нафти на рік.
Також вночі безпілотники атакували нафтохімічний завод «Ставролен» у Будьоннівську у Ставропольському краї.
«Ставролен» - один з основних виробників поліетилену та поліпропілену в Росії.
Глава регіону підтвердив удари по місту й додав, що «істотних збитків атака не завдала».
Також вибухи чули в республіці Марій Ел. Очевидці зафіксували вогняну заграву у селищі міського типу Оршанка.
Представник "Росавіації" повідомив, що в Росії обмежували прийом та виліт в аеропортах Москви та інших міст. Але нібито зараз уже всі обмеження зняті.
Йдеться про аеропорти Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Казані, Краснодара, Ульяновська, Чебоксар, Пензи, Саратова, Самари, а також про московський аеропорт Шереметьєво.
Загалом у Міністерстві оборони Росії відзвітували, що за минулу ніч над РФ було збито 100 українських безпілотників.
