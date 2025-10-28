Авторизация

У листопаді Україна вийде на 500-800 перехоплювачів БпЛА на добу – Зеленський

 

Україна використовує для збиття БпЛА "Shahed" перехоплювачі, F-16, гелікоптери, окрім того багато залежить від погоди, однак у листопаді планується вийти на виробництва 500-800 перехоплювачів на добу, заявив президент України Володимир Зеленський.

""Шахеди" зараз подекуди стали більш небезпечними, ніж балістичні ракети. Ми збиваємо балістичну ракету принаймні там, де у нас стоїть Patriot. А щоб збити таку велику кількість "шахедів" на такій висоті, потрібно застосовувати все. Перехоплювачі, F-16, гелікоптери - все застосовуємо. І багато залежить від погоди. У мороз подивимося, як будемо застосовувати гелікоптери. Дощ тощо - авіація вже не так все бачить", - сказав він під час спілкування з журналістами.

"Перехоплювачі теж різні. Деякі вже на високому рівні, з самонаведенням тощо. Ми йдемо до цього. Все одно в листопаді ми вийдемо на 500-800 перехоплювачів на добу", - додав президент.

За його словами, необхідно підготувати багато операторів для роботи з перехоплювачами, оскільки мобільні вогневі групи стоять на тих чи інших об'єктах. Водночас Україні потрібно відповідати далекобійною зброєю на російські атаки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

